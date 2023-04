​L’artesania del Solsonès, protagonista de la primera Fira de Primavera de La Vella Farga

Dissabte, La Vella Farga ja s’obrirà a la ciutadania amb una sessió de tonificació i GAC

Un hotel en un edifici històric que s’obre a la ciutadania

El Solsonès estrena la, una iniciativa de l’ Hotel La Vella Farga amb la col·laboració de La Menestrala -associació d’artesanes i artesans del Solsonès-, per posar en valor tradicions i productes ecològics, consolidar la comarca com a productor de proximitat i de qualitat, i celebrar Sant Jordi. La Fira de Primavera serà un cap de setmana ple d’activitats obertes a tota la ciutadania amb protagonisme d’artesans del territori que hi portaran productes ben diversos, des de roba, fins a cosmètica, passant per joies, decoració o floristeria.Els actes començaran el proper, amb una sessió de tonificació i GAC (glutis, abdominals i cames) a càrrec deSerà una activitat oberta exterior, que costarà 18 euros amb esmorzar inclòs.El plat fort arribarà diumenge, amb la primera edició de la Fira de Primavera del Solsonès per celebrar Sant Jordi. La Vella Farga serà l’escenari de la mostra que reunirài on els visitants podran veure i comprar productes molt diversos. Entre els paradistes que hi participaran hi ha Pacthwork Laura, Pomponi (joieria artesanal), Pilar's (cosmètica natural i espelmes), Dariku (joieria artesanal), Hatimu (moda amb estampats botànics), Livar60 (ganxet creatiu), Annapemoart (ceràmica), Passió per la Fusta (fusteria artesanal), Masia Toni Coll (vins de proximitat) i les creacions amb roses de Sant Jordi de L'Heritage Boutique.A més, a les 11 del matí es farà uni les persones participants s’enduran a casa una pastilla de sabó feta per elles mateixes de manera artesanal (cost: 12 euros).. I els visitants podran gaudir també de la gastronomia solsonina amb un menú de tapes especial per celebrar la Diada ofert per la cuina de La Vella Farga.La Fira de Primavera s’emmarca en la voluntat de La Vella Farga d’obrir-se a la ciutadania perquè pugui descobrir aquest hotel, una renovada masia del segle XI enmig d’un paratge natural de més de 300 hectàrees de prats, boscos de pins i oliveres centenàries. Un objectiu que ja s’ha acomplert amb les dues edicions del seu market nadalenc que ha tingut una gran acollida entre el públic.Per la seva banda, l’associació La Menestrala organitza o participa en diferents activitats al llarg de l’any amb l’objectiu de donar a conèixer els artesans del territori que, amb les seves mans, mantenen vives tradicions centenàries i creen productes de gran qualitat.