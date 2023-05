Solsona instal·la reg automàtic a la Plaça del Camp

Des de la regidoria delegada d’Obres, Urbanisme i Serveis municipals, es va considerar la necessitat de la instal·lació del reg automàtic per a totes les zones enjardinades de la plaça del Camp.Així doncs, per dotar d’unsorgits després de la reforma de la plaça, l'Ajuntament va sol·licitar tres pressupostos a tres empreses, que, una vegada vistes les ofertes, les qualitats i característiques dels elements pressupostats, es considerà que l'oferta econòmicament més avantatjosa era la presentada per G. Montaner, SA, perLa Junta de Govern Local hi donà el vist-i-plau per tres vots a favor dels regidors Judit Gisbert i Ester, Ramon Xandri i Solé i M. Isabel Roca i Guitart i una abstenció del regidor Ramon Montaner i Viladrich.