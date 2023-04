Les recomanacions literàries dels traductors solsonins Raül Garrigasait i Josefina Caball

Raül Garrigasait Foto: ACN

Àudio:



La traducció que fa Gallart de ‘La mesura dels nostres dies’ (Club Editor), de Charlotte Delbo, és la tria de Josefina Caball, que en destaca tant el tema –la vida després de l'alliberament dels camps de concentració nazis- com l'estil, perquè ha sabut fer arribar fins al lector català la "humanitat que impregna l’obra de manera magistral". ‘L'heretge de Soana’ (Adesiara), de Gerhart Hauptmann, traduït per Ramón Farrés, és el segon llibre que escull Josefena Caball, que considera que es manté "de manera magnífica" el llenguatge poètic de l’autor, així com els paisatges i el món interior.

Josefina Caball Foto: Barcelona Cultura





La traducció que fade ‘La mesura dels nostres dies’ (Club Editor), de Charlotte Delbo, és la tria de, que en destaca tant el tema –la vida després de l'alliberament dels camps de concentració nazis- com l'estil, perquè ha sabut fer arribar fins al lector català la "humanitat que impregna l’obra de manera magistral". ‘L'heretge de Soana’ (Adesiara), de Gerhart Hauptmann, traduït per, és el segon llibre que escull Josefena Caball, que considera que es manté "de manera magnífica" el llenguatge poètic de l’autor, així com els paisatges i el món interior.

El filòleg clàssic, escriptor i traductorrecomana per la diada ‘Les palmeres salvatges’ (Edicions de 1984), de William Faulkner, traduït per. El també editor la qualifica de novel·la "fantàstica" que introdueix el lector al món de l’escriptor americà amb una traducció elaborada com un "treball d’orfebreria". En paral·lel, escull la traducció d'un dels llibres més antics que es conserven, ‘Poema de Gilgamesh’ (Adesiara), que arriba a la llengua catalana de la mà de, una recerca "d’especialista en un text difícil d’interpretar" però amb un resultat molt accessible i interesantíssim".