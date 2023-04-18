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Fase comarcal de natació

Jocs Esportius Escolars de Catalunya

Imatge de l'entrega de premis
per Redacció, Solsonès | 18 d'abril de 2023 a les 09:17 |
Al llarg dels mesos de l’ últim trimestre del curs escolar s’ha disputat la Fase/Ranking
Comarcal de Natació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Curs 2022/23. El Centre d’Esport i Salut Espaigua i el Consell Esportiu del Solsonès n’han estat els organitzadors. Enguany, 145 nens i nenes han gaudit de la tradicional competició de natació.


Es va disputar el campionat de les categories benjamina, alevina, infantil, cadets i
juvenils.

Tot seguit en podeu observar les classificacions per categories i estils

 
NATACIÓ COMARCAL 2023

 
BENJAMINS MASCULÍ 2014-2013
 

 		 ESQUENA
PAU LLUTART SALA, 00'24''02
JOFRE GARCIA GONZALEZ, 00'24''11
ARAN BADIA BOUCHERY, 00'25''18
HECTOR FUSTE GARRIGA, 00'26''28
GALDERIC ASENSIO CANAL, 00'26''39
ANDREU ARGÜELLO DIAZ, 00'26''66
ÈRIK ALTARRIBA BRICHS, 00'26''84
PAU COSENZA RINALDI, 00'26''99
DENIS SALA SALAMO, 00'28''55
ALEX FORNELL MURCIA, 00'28''81
MIQUEL TORRENT MAS, 00'29''40
ILYAS EL YANDOUZI 00'29''54
JAN ARGERICH ESCOLIES, 00'29''58
MATEI BOTA MOICEANU, 00'30''01
ROGER CARULLA BERENGUER, 00'30''69
JOAN MALE GANGOLELLS, 00'30''81
ORIOL LLUTART CERNUDA, 00'31''23
RAMON VILASECA MASES, 00'31''34
ROBERT MARIAN COPTIL, 00'32''21
BIEL JANE SABATA, 00'33''72
Mohamed El Azzouti 00'33''75
ARNAU ANGRILL GINESTA, 00'34''38
GUIU CANTERO SABATA, 00'34''47
ALEXIS VILADOT RODRIGUEZ, 00'35''50
ROGER OLIVA CODINA, 00'35''53
Juan Alessandro Diaz 00'35''56
LUCAS MATEI COJOC 00'36''40
SOLAYMAN AKOUDAD 00'36''78
ARNAU ARMENGOL BARBENS, 00'37''09
SERGI OLIVA SANTAEULARIA, 00'38''03
Marc Nogués Gaza 00'38''29
MARC BONACHE PICH, 00'39''41
ROC SOLDEVILA VILADRICH, 00'39''69
NIL LENCINAS FIRMAPAZ, 00'42''91
EDUARD MASSANA BERNARDO, 00'43''28
GERARD MOSELLA GENE, 00'48''53
ROGER PUJOLS CASTILLO, 00'48''62
Maximiliano Duarte 01'00'40

 
 

 		 BRAÇA
PAU COSENZA RINALDI, 00'26''64
RAMON VILASECA MASES, 00'28''34
JOFRE GARCIA GONZALEZ, 00'28''65
ARAN BADIA BOUCHERY, 00'28''88
MIQUEL TORRENT MAS, 00'29''12
GALDERIC ASENSIO CANAL, 00'29''28
HECTOR FUSTE GARRIGA, 00'29''97
ROGER CARULLA BERENGUER, 00'31'00
DENIS SALA SALAMO, 00'31''17
JAN ARGERICH ESCOLIES, 00'31''18
ÈRIK ALTARRIBA BRICHS, 00'31''19
ROC SOLDEVILA VILADRICH, 00'31''89
ARNAU ANGRILL GINESTA, 00'31''97
ROBERT MARIAN COPTIL, 00'32''55
ILYAS EL YANDOUZI 00'32''72
MATEI BOTA MOICEANU, 00'32''77
BIEL JANE SABATA, 00'33''38
ANDREU ARGÜELLO DIAZ, 00'33''75
ALEX FORNELL MURCIA, 00'34''34
ALEXIS VILADOT RODRIGUEZ, 00'34''40
ARNAU ARMENGOL BARBENS, 00'34''75
SERGI OLIVA SANTAEULARIA, 00'34''80
LUCAS MATEI COJOC 00'35''28
NIL LENCINAS FIRMAPAZ, 00'35''29
GUIU CANTERO SABATA, 00'35''69
JOAN MALE GANGOLELLS, 00'35''72
ORIOL LLUTART CERNUDA, 00'37''91
PAU LLUTART SALA, 00'38''40
SOLAYMAN AKOUDAD 00'39'12
Juan Alessandro Diaz 00'39''75
Marc Nogués Gaza 00'42''10
GERARD MOSELLA GENE, 00'43''50
ALAI GARCIA RIBES 00'43''78
Mousa Akoudad 00'48''56
ROGER PUJOLS CASTILLO, 01'03''47
Maximiliano Duarte 01'04''74

 
 

 		 PAPALLONA
ARAN BADIA BOUCHERY, 00'26''03
GALDERIC ASENSIO CANAL, 00'26''28
JOFRE GARCIA GONZALEZ, 00'26''80
ILYAS EL YANDOUZI 00'26''99
AARÓN ALISES BARBERO, 00'27''77
PAU COSENZA RINALDI, 00'28''03
DENIS SALA SALAMO, 00'29''49
MATEI BOTA MOICEANU, 00'30''61
MIQUEL TORRENT MAS, 00'31''19
ROC SOLDEVILA VILADRICH, 00'31''74
ORIOL LLUTART CERNUDA, 00'31''83
PAU LLUTART SALA, 00'32''37
ROBERT MARIAN COPTIL, 00'32''52
ROGER CARULLA BERENGUER, 00'33''37
ANDREU ARGÜELLO DIAZ, 00'33''41
RAMON VILASECA MASES, 00'33''42
ALEX FORNELL MURCIA, 00'33''44
JOAN MALE GANGOLELLS, 00'34''53
JAN ARGERICH ESCOLIES, 00'34''59
SERGI OLIVA SANTAEULARIA, 00'34''81
Juan Alessandro Diaz 00'36''32
LUCAS MATEI COJOC 00'36''63
ÈRIK ALTARRIBA BRICHS, 00'36''85
NIL LENCINAS FIRMAPAZ, 00'40''22
GUIU CANTERO SABATA, 00'41''71
SOLAYMAN AKOUDAD 00'41''80
ARNAU ARMENGOL BARBENS, 00'48''72
Mousa Akoudad 00'51''67
BIEL JANE SABATA, 00'53''57
ROGER PUJOLS CASTILLO, 01'09''97
Maximiliano Duarte 01'22''24

 
 

 		 CROL
JOFRE GARCIA GONZALEZ, 00'19''63
PAU COSENZA RINALDI, 00'20''16
HECTOR FUSTE GARRIGA, 00'21''81
ÈRIK ALTARRIBA BRICHS, 00'21''91
PAU LLUTART SALA, 00'22''02
GALDERIC ASENSIO CANAL, 00'22''16
ILYAS EL YANDOUZI 00'22''53
ALEX FORNELL MURCIA, 00'23''37
MIQUEL TORRENT MAS, 00'23''49
DENIS SALA SALAMO, 00'24''06
MATEI BOTA MOICEANU, 00'24''08
AARÓN ALISES BARBERO, 00'24''97
ANDREU ARGÜELLO DIAZ, 00'25''66
ROBERT MARIAN COPTIL, 00'26''77
JAN ARGERICH ESCOLIES, 00'26''83
ROC SOLDEVILA VILADRICH, 00'26''96
RAMON VILASECA MASES, 00'27''36
Juan Alessandro Diaz 00'27''87
JOAN MALE GANGOLELLS, 00'28''09
ARNAU ANGRILL GINESTA, 00'28''75
ORIOL LLUTART CERNUDA, 00'29''60
GUIU CANTERO SABATA, 00'29''61
SOLAYMAN AKOUDAD 00'29''95
ALEXIS VILADOT RODRIGUEZ, 00'30''50
BIEL JANE SABATA, 00'31''28
Marc Nogués Gaza 00'31''34
SERGI OLIVA SANTAEULARIA, 00'31''78
NIL LENCINAS FIRMAPAZ, 00'32''37
LUCAS MATEI COJOC 00'32''47
ROGER OLIVA CODINA, 00'32''87
EDUARD MASSANA BERNARDO, 00'33''00
MARC BONACHE PICH, 00'33''80
Mohamed El Azzouti 00'33''81
ARNAU ARMENGOL BARBENS, 00'35''38
Mousa Akoudad 00'46''75
Maximiliano Duarte 00'50''40

 
 
BENJAMINS FEMENÍ 2014-2013
 

 
 

 		 ESQUENA
AINA PUJOL MOLINS, 00'26''97
DINA SAHLI KHAZZAN, 00'27''19
JULIA VILAJOSANA MELERO, 00'27'89
ALBA CERVILLA MARIN, 00'29''50
AINA CAPDEVILA CASALS, 00'29''61
LAIA BERTOLIN PI, 00'29''78
BERTA BAUTISTA MARSIÑACH, 00'29''80
Romayssae El Azzouti 00'29''82
MARTINA SABATA JUAREZ 00'29''87
NATALIA ARGERICH FREIXES, 00'30''68
ARAN SALA REQUENA, 00'30''96
JANA CERVILLA MARIN, 00'30''97
DARIA ELENA POP, 00'31''03
ANNA FORTO AYALA, 00'31''24
ANNA MARTINEZ GUILANYA, 00'31''62
ALBA TORRENTALLE PELIGROS, 00'32''44
MARIA FEIXAS CARDONA, 00'32''60
CARLA CARDONA VENDRELL, 00'34''19
ALBA SELLES PUY, 00'34''75
MAYA TEODORA MOICEANU 00'35''91
NURIA TORRENT MAS, 00'36''16
SARA URRICH EOUMHAOEM, 00'36''28
JULIA VILADRICH BONET, 00'41''00

 
 

 		 BRAÇA
MARTINA SABATA JUAREZ 00'30''31
MARIA FEIXAS CARDONA, 00'30''65
ANNA MARTINEZ GUILANYA, 00'30''79
JULIA VILAJOSANA MELERO, 00'32''93
ALBA CERVILLA MARIN, 00'33''05
AINA PUJOL MOLINS, 00'33''13
NATALIA ARGERICH FREIXES, 00'33''97
JANA CERVILLA MARIN, 00'34''81
AINA CAPDEVILA CASALS, 00'35''03
ALBA SELLES PUY, 00'35''12
DARIA ELENA POP, 00'35''21
SARA URRICH EOUMHAOEM, 00'35''28
ARAN SALA REQUENA, 00'35''34
DINA SAHLI KHAZZAN, 00'36''06
NURIA TORRENT MAS, 00'36''20
CARLA CARDONA VENDRELL, 00'36''53
ANNA FORTO AYALA, 00'36''66
ALBA TORRENTALLE PELIGROS, 00'37''28
Romayssae El Azzouti 00'37''53
MAYA TEODORA MOICEANU 00'38''12
BERTA BAUTISTA MARSIÑACH, 00'38''90
LAIA BERTOLIN PI, 00'39''22
JULIA VILADRICH BONET, 00'41''00

 
 

 		 PAPALLONA
MARTINA SABATA JUAREZ 00'28''58
JANA CERVILLA MARIN, 00'30''82
JULIA VILAJOSANA MELERO, 00'31''39
ANNA MARTINEZ GUILANYA, 00'31''43
DINA SAHLI KHAZZAN, 00'31''66
DARIA ELENA POP, 00'32''18
AINA CAPDEVILA CASALS, 00'32''60
ALBA CERVILLA MARIN, 00'33''87
BERTA BAUTISTA MARSIÑACH, 00'34''97
NATALIA ARGERICH FREIXES, 00'35''50
ANNA FORTO AYALA, 00'36''79
CARLA CARDONA VENDRELL, 00'37''19
SARA URRICH EOUMHAOEM, 00'37''22
LAIA BERTOLIN PI, 00'37''93
MAYA TEODORA MOICEANU 00'38''11
ALBA TORRENTALLE PELIGROS, 00'39''16
ALBA SELLES PUY, 00'41''25

 
 

 		 CROL
JULIA VILAJOSANA MELERO, 00'22''55
ANNA MARTINEZ GUILANYA, 00'23''68
MARTINA SABATA JUAREZ 00'23''84
CARMEN CAAMAÑO CHONA 00'24''34
JANA CERVILLA MARIN, 00'24''84
DARIA ELENA POP, 00'25''84
MAYA TEODORA MOICEANU 00'25''86
AINA PUJOL MOLINS, 00'26''28
ALBA CERVILLA MARIN, 00'26''78
DINA SAHLI KHAZZAN, 00'27''38
NATALIA ARGERICH FREIXES, 00'27''46
BERTA BAUTISTA MARSIÑACH, 00'28''09
ANNA FORTO AYALA, 00'29''03
ALBA TORRENTALLE PELIGROS, 00'29''11
CARLA CARDONA VENDRELL, 00'29''85
SARA URRICH EOUMHAOEM, 00'30''00
ALBA SELLES PUY, 00'31''13
Romayssae El Azzouti 00'31''13
NURIA TORRENT MAS, 00'33''70
JULIA VILADRICH BONET, 00'35''75
LAIA BERTOLIN PI, 00'31''25

 
 
ALEVINS MASCULÍ 2012-2011
 

 
 

 		 BRAÇA
OTGER RIBA MUJAL, 00'51''11
JAN MOLINER MONTANER, 00'51''39
QUIM TRAVESET ARMENGOL, 00'54''86
ARAN ARMENGOL ESTANY, 00'56''46
ALEX ARGERICH ESCOLIES, 00'57''50
JAUME NIETO TORRENT, 00'58''58
LAU CANAL VILASECA, 00'59''83
NATHAN ROBLES DUEÑAS, 01'00''04
MIQUEL BORÉS CASAS, 01'02''86
MAX CABALLOL PRAT, 01'03''68
MATEU GARRIGA NOGUEROLA, 01'04''72
JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ, 01'08''41
JAN TORRENT PEREZ, 01'10''50
GENIS PLANELL CASTELLS, 01'15''82
ORIOL VILANA GINE, 01'16''59
JAN TORRA PUJOL, 01'29''84
FELIX SALA CLOTET, 03'01''84

 
 

 		 PAPALLONA
ARAN ARMENGOL ESTANY, 00'51''47
QUIM TRAVESET ARMENGOL, 00'51''71
JAN MOLINER MONTANER, 00'53''62
ALEX ARGERICH ESCOLIES, 00'54''03
OTGER RIBA MUJAL, 00'54''50
MATEU GARRIGA NOGUEROLA, 01'01''71
JAUME NIETO TORRENT, 01'05''91
NATHAN ROBLES DUEÑAS, 01'06''65
JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ, 01'08''54
MIQUEL BORÉS CASAS, 01'11''94
ORIOL VILANA GINE, 01'15''54
GENIS PLANELL CASTELLS, 01'18''20
JAN TORRA PUJOL, 01'20''13
JAN TORRENT PEREZ, 01'25''81
FELIX SALA CLOTET, 01'54''25

 
 

 		 CROL
QUIM TRAVESET ARMENGOL, 00'40''21
JAN MOLINER MONTANER, 00'41''72
OTGER RIBA MUJAL, 00'44''69
ARAN ARMENGOL ESTANY, 00'44''97
MATEU GARRIGA NOGUEROLA, 00'45''65
LAU CANAL VILASECA, 00'49''36
JAUME NIETO TORRENT, 00'50''72
MIQUEL BORÉS CASAS, 00'50''72
ALEX ARGERICH ESCOLIES, 00'51''31
NATHAN ROBLES DUEÑAS, 00'53''62
ORIOL VILANA GINE, 00'56''75
JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ, 01'04''34
JAN TORRA PUJOL, 01'06''12
ORIOL VILAR SARRI, 01'15''31
FELIX SALA CLOTET, 01'48''47

 
 

 		 ESQUENA
QUIM TRAVESET ARMENGOL, 00'51''92
JAN MOLINER MONTANER, 00'52''93
ORIOL VILANA GINE, 00'53''74
ALEX ARGERICH ESCOLIES, 00'54''38
OTGER RIBA MUJAL, 00'56''37
NATHAN ROBLES DUEÑAS, 00'56''39
ARAN ARMENGOL ESTANY, 00'56''80
LAU CANAL VILASECA, 00'57''96
MIQUEL BORÉS CASAS, 01'00''84
MAX CABALLOL PRAT, 01'01''58
JAUME NIETO TORRENT, 01'04'42
MATEU GARRIGA NOGUEROLA, 01'04''42
JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ, 01'14''44
ORIOL VILAR SARRI, 01'16''13
JAN TORRA PUJOL, 01'16''59
JAN TORRENT PEREZ, 01'21''56
GENIS PLANELL CASTELLS, 01'25''80
FELIX SALA CLOTET, 01'43''56

 
 
ALEVINS FEMENÍ 2012-2011
 

 
 

 		 ESQUENA
AINHOA MANAU 00'47''77
LLUNA TUGAS CASAMIQUELA, 00'50''05
PAULA TORRUELLA ALTARRIBA, 00'51''57
AINHOA FERNANDEZ BELLA, 00'51''62
IVET COLELL PACHECO, 00'54''07
ARLET VITAL MADRUGA, 00'54''95
ARLET RUANO MORENO 00'55''10
ELSA JIMENEZ CAMPRUBI, 00'55''46
NURIA RAMONET COROMINAS, 00'55''73
ESTEL PORREDON JOUNOU 00'57''71
AINA CARDONA GARCIA, 00'59''02
CLARA GUILANYA CASES, 00'59''90
CLAUDIA MUNTADA VILASECA, 01'00'22
LAIA RUIZ RODRIGUEZ, 01'00'36
SALMA SAHLI, KHAZZAN 01'00''44
SIRA ROMERO SOLA, 01'01''12
JULIA RENDE PELFORT, 01'01''74
XENIA SANTASUSANA FABREGA, 01'01''74
ARAN CORBERA SOROLLA, 01'02''53
IVETTE BRAVO BALLESTEROS, 01'02'63
NEU AMILLS SOLE, 01'03''21
GAIA PALLARES VILADRICH, 01'06''85
MONTSE OBIOLS PRAT, 01'10''64
ARES SANCHEZ PUIGPINOS, 01'11''06
DOAA HABJAOUI MOUSSA 01'18''90
ONA PLA LOMEÑA, 01'26''16
MONTSERRAT BAJONA SEMIS, 01'29''62

 
 

 		 BRAÇA
LLUNA TUGAS CASAMIQUELA, 00'49''71
PAULA TORRUELLA ALTARRIBA, 00'51''02
AINHOA MANAU 00'52''77
AINA CARDONA GARCIA, 00'56''52
NEU AMILLS SOLE, 00'59''74
ARLET VITAL MADRUGA, 01'00''77
SALMA SAHLI, KHAZZAN 01'02''85
CLAUDIA MUNTADA VILASECA, 01'03''91
IVET COLELL PACHECO, 01'04''19
XENIA SANTASUSANA FABREGA, 01'05''78
ARES SANCHEZ PUIGPINOS, 01'06''60
MONTSE OBIOLS PRAT, 01'06''88
CLARA GUILANYA CASES, 01'07''66
IVETTE BRAVO BALLESTEROS, 01'08''39
ARAN CORBERA SOROLLA, 01'09''02
ELSA JIMENEZ CAMPRUBI, 01'10''33
JULIA RENDE PELFORT, 01'10'40
SIRA ROMERO SOLA, 01'11'78
LAIA RUIZ RODRIGUEZ, 01'13''40
GAIA PALLARES VILADRICH, 01'14''81
DOAA HABJAOUI MOUSSA 01'39''02
ONA PLA LOMEÑA, 01'46''85
MARIA GAYA SALA, 01'19''50

 
 

 		 PAPALLONA
LLUNA TUGAS CASAMIQUELA, 00'48''49
PAULA TORRUELLA ALTARRIBA, 00'51''00
AINHOA FERNANDEZ BELLA, 00'52''80
AINHOA MANAU 00'57''75
SALMA SAHLI, KHAZZAN 00'59''50
ARLET VITAL MADRUGA, 01'00''09
NURIA RAMONET COROMINAS, 01'02''71
IVET COLELL PACHECO, 01'02''89
ELSA JIMENEZ CAMPRUBI, 01'03''07
JULIA RENDE PELFORT, 01'07''71
ARAN CORBERA SOROLLA, 01'08''43
NEU AMILLS SOLE, 01'08''65
IVETTE BRAVO BALLESTEROS, 01'09''37
CLAUDIA MUNTADA VILASECA, 01'11''46
ARES SANCHEZ PUIGPINOS, 01'11''85
MONTSE OBIOLS PRAT, 01'14''16
XENIA SANTASUSANA FABREGA, 01'15''83
MARIA GAYA SALA, 01'19''60
SIRA ROMERO SOLA, 01'19''75
ESTEL PORREDON JOUNOU 01'26''16
LAIA RUIZ RODRIGUEZ, 01'26''69
DOAA HABJAOUI MOUSSA 01'32''84

 
 

 		 CROL
PAULA TORRUELLA ALTARRIBA, 00'40''53
LLUNA TUGAS CASAMIQUELA, 00'40''65
AINHOA MANAU 00'42''99
AINHOA FERNANDEZ BELLA, 00'43''93
NURIA RAMONET COROMINAS, 00'47''37
JULIA RENDE PELFORT, 00'48''57
IVET COLELL PACHECO, 00'48''74
ELSA JIMENEZ CAMPRUBI, 00'50''40
AINA CARDONA GARCIA, 00'50''46
NEU AMILLS SOLE, 00'51''24
ARAN CORBERA SOROLLA, 00'53''72
MARIA GAYA SALA, 00'53''80
IVETTE BRAVO BALLESTEROS, 00'54''56
ESTEL PORREDON JOUNOU 00'54''66
CLAUDIA MUNTADA VILASECA, 00'54''76
MONTSE OBIOLS PRAT, 00'56''59
XENIA SANTASUSANA FABREGA, 00'56''74
ARES SANCHEZ PUIGPINOS, 00'59''75
LAIA RUIZ RODRIGUEZ, 01'00''50
SIRA ROMERO SOLA, 01'01''24
GAIA PALLARES VILADRICH, 01''08''13
DOAA HABJAOUI MOUSSA 01'08''60
MONTSERRAT BAJONA SEMIS, 01'17''57

 
 
INFANTILS MASCULÍ 2010-2009
 

 
 

 		 ESQUENA
ARNAU CASES URRACA, 01'36''00
EDGAR MINA INFANTE, 01'41''99
ZENO PALLARES VILADRICH, 01'47''80
PAU JOVAL VILANOVA, 01'58''15

 
 

 		 BRAÇA
ARNAU CASES URRACA, 01'48''29
ZENO PALLARES VILADRICH, 01'55'06
PAU JOVAL VILANOVA, 02'02''41
EDGAR MINA INFANTE, 02'05''75

 
 

 		 PAPALLONA
ARNAU CASES URRACA, 01'42''42
EDGAR MINA INFANTE, 01'54''55
ZENO PALLARES VILADRICH, 02'01''94
PAU JOVAL VILANOVA, 02'06''75

 
 

 		 CROL
ARNAU CASES URRACA, 01'26''68
ZENO PALLARES VILADRICH, 01'32''80
PAU JOVAL VILANOVA, 01'38''86

 
 
INFANTILS FEMENÍ 2010-2009
 

 
 

 		 ESQUENA
ANDREA MANZANO CAMPOS, 01'45''93
ELENA BIANCA BRINZEA, 01'57''00
Anthonella Sofia Garcia Abreu 02'12''77
ANASTASIA A. BOTA MOICEANU, 02'30''99
NOUR CHAOUIKA ANOUONO 02'42''30
Núria Esquius Garcia 02'52''88
Sara Bouchlaghem Boukhiriss 03'45''82

 
 

 		 BRAÇA
ANDREA MANZANO CAMPOS, 02'04''70
ELENA BIANCA BRINZEA, 02'07''40
Núria Esquius Garcia 02'30''79
ANASTASIA A. BOTA MOICEANU, 02'33''62
NOUR CHAOUIKA ANOUONO 02'38''80
Anthonella Sofia Garcia Abreu 02'43''55
Sara Bouchlaghem Boukhiriss 03'28''63

 
 

 		 PAPALLONA
ANDREA MANZANO CAMPOS, 02'02''30
ELENA BIANCA BRINZEA, 02'20''40

 
 

 		 CROL
ANDREA MANZANO CAMPOS, 01'34''06
ELENA BIANCA BRINZEA, 01''35''90
ANASTASIA A. BOTA MOICEANU, 02'04''52
NOUR CHAOUIKA ANOUONO 02'16''90

 
 
CADETS MASCULÍ 2008-2007
 

 
 

 		 ESQUENA
GUILLEM SANCES MAS, 01'21''52
ANDREU VALERO FONT, 01'30''99
JOAN JOVAL VILANOVA, 01'42''94
Juan Pedro Pujantell Gonzalez 01'58''19
DAVID CLOTET CAMPS, 02'05''78
JOAN ANGRILL LLORENS, 02'10''41
JORDI MONTANYA NOVAS, 02'40''97

 
 

 		 BRAÇA
ANDREU VALERO FONT, 01'31''64
GUILLEM SANCES MAS, 01'34''20
JOAN JOVAL VILANOVA, 01'44''31
DAVID CLOTET CAMPS, 02'13''84
Juan Pedro Pujantell Gonzalez 02'20''75
JORDI MONTANYA NOVAS, 02'38''94

 
 

 		 PAPALLONA
GUILLEM SANCES MAS, 01'32''53
ANDREU VALERO FONT, 01'37''02
JOAN JOVAL VILANOVA, 01'55''12
DAVID CLOTET CAMPS, 02'07''68
JORDI MONTANYA NOVAS, 02'24''81
Juan Pedro Pujantell Gonzalez 03'01''94

 
 

 		 CROL
GUILLEM SANCES MAS, 01'14''88
ANDREU VALERO FONT, 01'16''38
JOAN JOVAL VILANOVA, 01'21''31
Juan Pedro Pujantell Gonzalez 01'34''35
DAVID CLOTET CAMPS, 01'38''50
JORDI MONTANYA NOVAS, 01'51''28

 
 
CADETS FEMENÍ 2008-2007
 

 
 

 		 ESQUENA
MAR VALERO FONT, 01'31''25
EVA KRAVETS, 01'32''43
JULIA MOLINER MONTANER, 01'33''41
DELIA BAJONA GOGANCEA, 01'40''62
BRUNA CARRERA JOUNOU, 01'41''53
MARTINA SALAS RIBALTA, 01'41''63
BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ, 01'45''25
CLAUDIA LLAVALL GONZALEZ, 02'38''15
Kaoutar Guettaf Jebor 03''00''94

 
 

 		 BRAÇA
MAR VALERO FONT, 01'36''33
JULIA MOLINER MONTANER, 01'44''40
MARTINA SALAS RIBALTA, 01'48''00
BRUNA CARRERA JOUNOU, 01'53''68
DELIA BAJONA GOGANCEA, 01'55''56
BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ, 02'00''80
EVA KRAVETS, 02'06''25
CLAUDIA LLAVALL GONZALEZ 02'55''81
Kaoutar Guettaf Jebor 03'40''50

 
 

 		 PAPALLONA
MAR VALERO FONT, 01'47''21
JULIA MOLINER MONTANER, 01'48''00
DELIA BAJONA GOGANCEA, 01'49''56
BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ, 01'55''78
EVA KRAVETS, 01'58''05
BRUNA CARRERA JOUNOU, 02'14''43

 
 

 		 CROL
JULIA MOLINER MONTANER, 01'17''18
EVA KRAVETS, 01'23''36
MAR VALERO FONT, 01'24''63
BRUNA CARRERA JOUNOU, 01'28''36
BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ, 01'29''68
DELIA BAJONA GOGANCEA, 01'30''80
MARTINA SALAS RIBALTA, 01'37''65
CLAUDIA LLAVALL GONZALEZ, 02'07''49
Kaoutar Guettaf Jebor 02'42''20

 
 
JUVENILS MASCULÍ 2006-2005
 

 
 

 		 ESQUENA
ALBERT OLIVA CABRERA, 01'25''74
CARLES FEIXAS VILA, 01'31''68
LLUC JANÉ JOLONCH 01'38''75
PAU SERRA GARCIA, 01'45''84

 
 

 		 BRAÇA
ALBERT OLIVA CABRERA, 01'27''40
LLUC JANÉ JOLONCH 01'39''62
CARLES FEIXAS VILA, 01'42''70
PAU SERRA GARCIA, 01'49''18

 
 

 		 PAPALLONA
ALBERT OLIVA CABRERA, 01'25''08
LLUC JANÉ JOLONCH 01'38''25

 
 

 		 CROL
ALBERT OLIVA CABRERA, 01'09''43
LLUC JANÉ JOLONCH 01'16''40

 
 
JUVENILS FEMENÍ 2006-2005
 

 
 

 		 ESQUENA
JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA, 01'42''35
NOELIA RUIZ SEGUES, 01'55''78
NATALIA LENCINAS FERNANDEZ, 01'58''02

 
 

 		 BRAÇA
JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA, 01'44''84
NOELIA RUIZ SEGUES, 01'55''78
NATALIA LENCINAS FERNANDEZ, 02'00''10
ELNA PLANAS ESCOLIES, 02'06''06

 
 

 		 PAPALLONA
NATALIA LENCINAS FERNANDEZ, 01'39''71
NOELIA RUIZ SEGUES, 01'43''28
JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA, 01'43''61

 
 

 		 CROL
NOELIA RUIZ SEGUES, 01'22''24
JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA, 01'23''94
NATALIA LENCINAS FERNANDEZ, 01'25''90
ELNA PLANAS ESCOLIES, 01'40''25

 

 

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