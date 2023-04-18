Fase comarcal de natació

|NATACIÓ COMARCAL 2023
|BENJAMINS MASCULÍ 2014-2013
|ESQUENA
|PAU LLUTART SALA,
|00'24''02
|JOFRE GARCIA GONZALEZ,
|00'24''11
|ARAN BADIA BOUCHERY,
|00'25''18
|HECTOR FUSTE GARRIGA,
|00'26''28
|GALDERIC ASENSIO CANAL,
|00'26''39
|ANDREU ARGÜELLO DIAZ,
|00'26''66
|ÈRIK ALTARRIBA BRICHS,
|00'26''84
|PAU COSENZA RINALDI,
|00'26''99
|DENIS SALA SALAMO,
|00'28''55
|ALEX FORNELL MURCIA,
|00'28''81
|MIQUEL TORRENT MAS,
|00'29''40
|ILYAS EL YANDOUZI
|00'29''54
|JAN ARGERICH ESCOLIES,
|00'29''58
|MATEI BOTA MOICEANU,
|00'30''01
|ROGER CARULLA BERENGUER,
|00'30''69
|JOAN MALE GANGOLELLS,
|00'30''81
|ORIOL LLUTART CERNUDA,
|00'31''23
|RAMON VILASECA MASES,
|00'31''34
|ROBERT MARIAN COPTIL,
|00'32''21
|BIEL JANE SABATA,
|00'33''72
|Mohamed El Azzouti
|00'33''75
|ARNAU ANGRILL GINESTA,
|00'34''38
|GUIU CANTERO SABATA,
|00'34''47
|ALEXIS VILADOT RODRIGUEZ,
|00'35''50
|ROGER OLIVA CODINA,
|00'35''53
|Juan Alessandro Diaz
|00'35''56
|LUCAS MATEI COJOC
|00'36''40
|SOLAYMAN AKOUDAD
|00'36''78
|ARNAU ARMENGOL BARBENS,
|00'37''09
|SERGI OLIVA SANTAEULARIA,
|00'38''03
|Marc Nogués Gaza
|00'38''29
|MARC BONACHE PICH,
|00'39''41
|ROC SOLDEVILA VILADRICH,
|00'39''69
|NIL LENCINAS FIRMAPAZ,
|00'42''91
|EDUARD MASSANA BERNARDO,
|00'43''28
|GERARD MOSELLA GENE,
|00'48''53
|ROGER PUJOLS CASTILLO,
|00'48''62
|Maximiliano Duarte
|01'00'40
|BRAÇA
|PAU COSENZA RINALDI,
|00'26''64
|RAMON VILASECA MASES,
|00'28''34
|JOFRE GARCIA GONZALEZ,
|00'28''65
|ARAN BADIA BOUCHERY,
|00'28''88
|MIQUEL TORRENT MAS,
|00'29''12
|GALDERIC ASENSIO CANAL,
|00'29''28
|HECTOR FUSTE GARRIGA,
|00'29''97
|ROGER CARULLA BERENGUER,
|00'31'00
|DENIS SALA SALAMO,
|00'31''17
|JAN ARGERICH ESCOLIES,
|00'31''18
|ÈRIK ALTARRIBA BRICHS,
|00'31''19
|ROC SOLDEVILA VILADRICH,
|00'31''89
|ARNAU ANGRILL GINESTA,
|00'31''97
|ROBERT MARIAN COPTIL,
|00'32''55
|ILYAS EL YANDOUZI
|00'32''72
|MATEI BOTA MOICEANU,
|00'32''77
|BIEL JANE SABATA,
|00'33''38
|ANDREU ARGÜELLO DIAZ,
|00'33''75
|ALEX FORNELL MURCIA,
|00'34''34
|ALEXIS VILADOT RODRIGUEZ,
|00'34''40
|ARNAU ARMENGOL BARBENS,
|00'34''75
|SERGI OLIVA SANTAEULARIA,
|00'34''80
|LUCAS MATEI COJOC
|00'35''28
|NIL LENCINAS FIRMAPAZ,
|00'35''29
|GUIU CANTERO SABATA,
|00'35''69
|JOAN MALE GANGOLELLS,
|00'35''72
|ORIOL LLUTART CERNUDA,
|00'37''91
|PAU LLUTART SALA,
|00'38''40
|SOLAYMAN AKOUDAD
|00'39'12
|Juan Alessandro Diaz
|00'39''75
|Marc Nogués Gaza
|00'42''10
|GERARD MOSELLA GENE,
|00'43''50
|ALAI GARCIA RIBES
|00'43''78
|Mousa Akoudad
|00'48''56
|ROGER PUJOLS CASTILLO,
|01'03''47
|Maximiliano Duarte
|01'04''74
|PAPALLONA
|ARAN BADIA BOUCHERY,
|00'26''03
|GALDERIC ASENSIO CANAL,
|00'26''28
|JOFRE GARCIA GONZALEZ,
|00'26''80
|ILYAS EL YANDOUZI
|00'26''99
|AARÓN ALISES BARBERO,
|00'27''77
|PAU COSENZA RINALDI,
|00'28''03
|DENIS SALA SALAMO,
|00'29''49
|MATEI BOTA MOICEANU,
|00'30''61
|MIQUEL TORRENT MAS,
|00'31''19
|ROC SOLDEVILA VILADRICH,
|00'31''74
|ORIOL LLUTART CERNUDA,
|00'31''83
|PAU LLUTART SALA,
|00'32''37
|ROBERT MARIAN COPTIL,
|00'32''52
|ROGER CARULLA BERENGUER,
|00'33''37
|ANDREU ARGÜELLO DIAZ,
|00'33''41
|RAMON VILASECA MASES,
|00'33''42
|ALEX FORNELL MURCIA,
|00'33''44
|JOAN MALE GANGOLELLS,
|00'34''53
|JAN ARGERICH ESCOLIES,
|00'34''59
|SERGI OLIVA SANTAEULARIA,
|00'34''81
|Juan Alessandro Diaz
|00'36''32
|LUCAS MATEI COJOC
|00'36''63
|ÈRIK ALTARRIBA BRICHS,
|00'36''85
|NIL LENCINAS FIRMAPAZ,
|00'40''22
|GUIU CANTERO SABATA,
|00'41''71
|SOLAYMAN AKOUDAD
|00'41''80
|ARNAU ARMENGOL BARBENS,
|00'48''72
|Mousa Akoudad
|00'51''67
|BIEL JANE SABATA,
|00'53''57
|ROGER PUJOLS CASTILLO,
|01'09''97
|Maximiliano Duarte
|01'22''24
|CROL
|JOFRE GARCIA GONZALEZ,
|00'19''63
|PAU COSENZA RINALDI,
|00'20''16
|HECTOR FUSTE GARRIGA,
|00'21''81
|ÈRIK ALTARRIBA BRICHS,
|00'21''91
|PAU LLUTART SALA,
|00'22''02
|GALDERIC ASENSIO CANAL,
|00'22''16
|ILYAS EL YANDOUZI
|00'22''53
|ALEX FORNELL MURCIA,
|00'23''37
|MIQUEL TORRENT MAS,
|00'23''49
|DENIS SALA SALAMO,
|00'24''06
|MATEI BOTA MOICEANU,
|00'24''08
|AARÓN ALISES BARBERO,
|00'24''97
|ANDREU ARGÜELLO DIAZ,
|00'25''66
|ROBERT MARIAN COPTIL,
|00'26''77
|JAN ARGERICH ESCOLIES,
|00'26''83
|ROC SOLDEVILA VILADRICH,
|00'26''96
|RAMON VILASECA MASES,
|00'27''36
|Juan Alessandro Diaz
|00'27''87
|JOAN MALE GANGOLELLS,
|00'28''09
|ARNAU ANGRILL GINESTA,
|00'28''75
|ORIOL LLUTART CERNUDA,
|00'29''60
|GUIU CANTERO SABATA,
|00'29''61
|SOLAYMAN AKOUDAD
|00'29''95
|ALEXIS VILADOT RODRIGUEZ,
|00'30''50
|BIEL JANE SABATA,
|00'31''28
|Marc Nogués Gaza
|00'31''34
|SERGI OLIVA SANTAEULARIA,
|00'31''78
|NIL LENCINAS FIRMAPAZ,
|00'32''37
|LUCAS MATEI COJOC
|00'32''47
|ROGER OLIVA CODINA,
|00'32''87
|EDUARD MASSANA BERNARDO,
|00'33''00
|MARC BONACHE PICH,
|00'33''80
|Mohamed El Azzouti
|00'33''81
|ARNAU ARMENGOL BARBENS,
|00'35''38
|Mousa Akoudad
|00'46''75
|Maximiliano Duarte
|00'50''40
|BENJAMINS FEMENÍ 2014-2013
|ESQUENA
|AINA PUJOL MOLINS,
|00'26''97
|DINA SAHLI KHAZZAN,
|00'27''19
|JULIA VILAJOSANA MELERO,
|00'27'89
|ALBA CERVILLA MARIN,
|00'29''50
|AINA CAPDEVILA CASALS,
|00'29''61
|LAIA BERTOLIN PI,
|00'29''78
|BERTA BAUTISTA MARSIÑACH,
|00'29''80
|Romayssae El Azzouti
|00'29''82
|MARTINA SABATA JUAREZ
|00'29''87
|NATALIA ARGERICH FREIXES,
|00'30''68
|ARAN SALA REQUENA,
|00'30''96
|JANA CERVILLA MARIN,
|00'30''97
|DARIA ELENA POP,
|00'31''03
|ANNA FORTO AYALA,
|00'31''24
|ANNA MARTINEZ GUILANYA,
|00'31''62
|ALBA TORRENTALLE PELIGROS,
|00'32''44
|MARIA FEIXAS CARDONA,
|00'32''60
|CARLA CARDONA VENDRELL,
|00'34''19
|ALBA SELLES PUY,
|00'34''75
|MAYA TEODORA MOICEANU
|00'35''91
|NURIA TORRENT MAS,
|00'36''16
|SARA URRICH EOUMHAOEM,
|00'36''28
|JULIA VILADRICH BONET,
|00'41''00
|BRAÇA
|MARTINA SABATA JUAREZ
|00'30''31
|MARIA FEIXAS CARDONA,
|00'30''65
|ANNA MARTINEZ GUILANYA,
|00'30''79
|JULIA VILAJOSANA MELERO,
|00'32''93
|ALBA CERVILLA MARIN,
|00'33''05
|AINA PUJOL MOLINS,
|00'33''13
|NATALIA ARGERICH FREIXES,
|00'33''97
|JANA CERVILLA MARIN,
|00'34''81
|AINA CAPDEVILA CASALS,
|00'35''03
|ALBA SELLES PUY,
|00'35''12
|DARIA ELENA POP,
|00'35''21
|SARA URRICH EOUMHAOEM,
|00'35''28
|ARAN SALA REQUENA,
|00'35''34
|DINA SAHLI KHAZZAN,
|00'36''06
|NURIA TORRENT MAS,
|00'36''20
|CARLA CARDONA VENDRELL,
|00'36''53
|ANNA FORTO AYALA,
|00'36''66
|ALBA TORRENTALLE PELIGROS,
|00'37''28
|Romayssae El Azzouti
|00'37''53
|MAYA TEODORA MOICEANU
|00'38''12
|BERTA BAUTISTA MARSIÑACH,
|00'38''90
|LAIA BERTOLIN PI,
|00'39''22
|JULIA VILADRICH BONET,
|00'41''00
|PAPALLONA
|MARTINA SABATA JUAREZ
|00'28''58
|JANA CERVILLA MARIN,
|00'30''82
|JULIA VILAJOSANA MELERO,
|00'31''39
|ANNA MARTINEZ GUILANYA,
|00'31''43
|DINA SAHLI KHAZZAN,
|00'31''66
|DARIA ELENA POP,
|00'32''18
|AINA CAPDEVILA CASALS,
|00'32''60
|ALBA CERVILLA MARIN,
|00'33''87
|BERTA BAUTISTA MARSIÑACH,
|00'34''97
|NATALIA ARGERICH FREIXES,
|00'35''50
|ANNA FORTO AYALA,
|00'36''79
|CARLA CARDONA VENDRELL,
|00'37''19
|SARA URRICH EOUMHAOEM,
|00'37''22
|LAIA BERTOLIN PI,
|00'37''93
|MAYA TEODORA MOICEANU
|00'38''11
|ALBA TORRENTALLE PELIGROS,
|00'39''16
|ALBA SELLES PUY,
|00'41''25
|CROL
|JULIA VILAJOSANA MELERO,
|00'22''55
|ANNA MARTINEZ GUILANYA,
|00'23''68
|MARTINA SABATA JUAREZ
|00'23''84
|CARMEN CAAMAÑO CHONA
|00'24''34
|JANA CERVILLA MARIN,
|00'24''84
|DARIA ELENA POP,
|00'25''84
|MAYA TEODORA MOICEANU
|00'25''86
|AINA PUJOL MOLINS,
|00'26''28
|ALBA CERVILLA MARIN,
|00'26''78
|DINA SAHLI KHAZZAN,
|00'27''38
|NATALIA ARGERICH FREIXES,
|00'27''46
|BERTA BAUTISTA MARSIÑACH,
|00'28''09
|ANNA FORTO AYALA,
|00'29''03
|ALBA TORRENTALLE PELIGROS,
|00'29''11
|CARLA CARDONA VENDRELL,
|00'29''85
|SARA URRICH EOUMHAOEM,
|00'30''00
|ALBA SELLES PUY,
|00'31''13
|Romayssae El Azzouti
|00'31''13
|NURIA TORRENT MAS,
|00'33''70
|JULIA VILADRICH BONET,
|00'35''75
|LAIA BERTOLIN PI,
|00'31''25
|ALEVINS MASCULÍ 2012-2011
|BRAÇA
|OTGER RIBA MUJAL,
|00'51''11
|JAN MOLINER MONTANER,
|00'51''39
|QUIM TRAVESET ARMENGOL,
|00'54''86
|ARAN ARMENGOL ESTANY,
|00'56''46
|ALEX ARGERICH ESCOLIES,
|00'57''50
|JAUME NIETO TORRENT,
|00'58''58
|LAU CANAL VILASECA,
|00'59''83
|NATHAN ROBLES DUEÑAS,
|01'00''04
|MIQUEL BORÉS CASAS,
|01'02''86
|MAX CABALLOL PRAT,
|01'03''68
|MATEU GARRIGA NOGUEROLA,
|01'04''72
|JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ,
|01'08''41
|JAN TORRENT PEREZ,
|01'10''50
|GENIS PLANELL CASTELLS,
|01'15''82
|ORIOL VILANA GINE,
|01'16''59
|JAN TORRA PUJOL,
|01'29''84
|FELIX SALA CLOTET,
|03'01''84
|PAPALLONA
|ARAN ARMENGOL ESTANY,
|00'51''47
|QUIM TRAVESET ARMENGOL,
|00'51''71
|JAN MOLINER MONTANER,
|00'53''62
|ALEX ARGERICH ESCOLIES,
|00'54''03
|OTGER RIBA MUJAL,
|00'54''50
|MATEU GARRIGA NOGUEROLA,
|01'01''71
|JAUME NIETO TORRENT,
|01'05''91
|NATHAN ROBLES DUEÑAS,
|01'06''65
|JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ,
|01'08''54
|MIQUEL BORÉS CASAS,
|01'11''94
|ORIOL VILANA GINE,
|01'15''54
|GENIS PLANELL CASTELLS,
|01'18''20
|JAN TORRA PUJOL,
|01'20''13
|JAN TORRENT PEREZ,
|01'25''81
|FELIX SALA CLOTET,
|01'54''25
|CROL
|QUIM TRAVESET ARMENGOL,
|00'40''21
|JAN MOLINER MONTANER,
|00'41''72
|OTGER RIBA MUJAL,
|00'44''69
|ARAN ARMENGOL ESTANY,
|00'44''97
|MATEU GARRIGA NOGUEROLA,
|00'45''65
|LAU CANAL VILASECA,
|00'49''36
|JAUME NIETO TORRENT,
|00'50''72
|MIQUEL BORÉS CASAS,
|00'50''72
|ALEX ARGERICH ESCOLIES,
|00'51''31
|NATHAN ROBLES DUEÑAS,
|00'53''62
|ORIOL VILANA GINE,
|00'56''75
|JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ,
|01'04''34
|JAN TORRA PUJOL,
|01'06''12
|ORIOL VILAR SARRI,
|01'15''31
|FELIX SALA CLOTET,
|01'48''47
|ESQUENA
|QUIM TRAVESET ARMENGOL,
|00'51''92
|JAN MOLINER MONTANER,
|00'52''93
|ORIOL VILANA GINE,
|00'53''74
|ALEX ARGERICH ESCOLIES,
|00'54''38
|OTGER RIBA MUJAL,
|00'56''37
|NATHAN ROBLES DUEÑAS,
|00'56''39
|ARAN ARMENGOL ESTANY,
|00'56''80
|LAU CANAL VILASECA,
|00'57''96
|MIQUEL BORÉS CASAS,
|01'00''84
|MAX CABALLOL PRAT,
|01'01''58
|JAUME NIETO TORRENT,
|01'04'42
|MATEU GARRIGA NOGUEROLA,
|01'04''42
|JOSEP MA. VILADOT RODRIGUEZ,
|01'14''44
|ORIOL VILAR SARRI,
|01'16''13
|JAN TORRA PUJOL,
|01'16''59
|JAN TORRENT PEREZ,
|01'21''56
|GENIS PLANELL CASTELLS,
|01'25''80
|FELIX SALA CLOTET,
|01'43''56
|ALEVINS FEMENÍ 2012-2011
|ESQUENA
|AINHOA MANAU
|00'47''77
|LLUNA TUGAS CASAMIQUELA,
|00'50''05
|PAULA TORRUELLA ALTARRIBA,
|00'51''57
|AINHOA FERNANDEZ BELLA,
|00'51''62
|IVET COLELL PACHECO,
|00'54''07
|ARLET VITAL MADRUGA,
|00'54''95
|ARLET RUANO MORENO
|00'55''10
|ELSA JIMENEZ CAMPRUBI,
|00'55''46
|NURIA RAMONET COROMINAS,
|00'55''73
|ESTEL PORREDON JOUNOU
|00'57''71
|AINA CARDONA GARCIA,
|00'59''02
|CLARA GUILANYA CASES,
|00'59''90
|CLAUDIA MUNTADA VILASECA,
|01'00'22
|LAIA RUIZ RODRIGUEZ,
|01'00'36
|SALMA SAHLI, KHAZZAN
|01'00''44
|SIRA ROMERO SOLA,
|01'01''12
|JULIA RENDE PELFORT,
|01'01''74
|XENIA SANTASUSANA FABREGA,
|01'01''74
|ARAN CORBERA SOROLLA,
|01'02''53
|IVETTE BRAVO BALLESTEROS,
|01'02'63
|NEU AMILLS SOLE,
|01'03''21
|GAIA PALLARES VILADRICH,
|01'06''85
|MONTSE OBIOLS PRAT,
|01'10''64
|ARES SANCHEZ PUIGPINOS,
|01'11''06
|DOAA HABJAOUI MOUSSA
|01'18''90
|ONA PLA LOMEÑA,
|01'26''16
|MONTSERRAT BAJONA SEMIS,
|01'29''62
|BRAÇA
|LLUNA TUGAS CASAMIQUELA,
|00'49''71
|PAULA TORRUELLA ALTARRIBA,
|00'51''02
|AINHOA MANAU
|00'52''77
|AINA CARDONA GARCIA,
|00'56''52
|NEU AMILLS SOLE,
|00'59''74
|ARLET VITAL MADRUGA,
|01'00''77
|SALMA SAHLI, KHAZZAN
|01'02''85
|CLAUDIA MUNTADA VILASECA,
|01'03''91
|IVET COLELL PACHECO,
|01'04''19
|XENIA SANTASUSANA FABREGA,
|01'05''78
|ARES SANCHEZ PUIGPINOS,
|01'06''60
|MONTSE OBIOLS PRAT,
|01'06''88
|CLARA GUILANYA CASES,
|01'07''66
|IVETTE BRAVO BALLESTEROS,
|01'08''39
|ARAN CORBERA SOROLLA,
|01'09''02
|ELSA JIMENEZ CAMPRUBI,
|01'10''33
|JULIA RENDE PELFORT,
|01'10'40
|SIRA ROMERO SOLA,
|01'11'78
|LAIA RUIZ RODRIGUEZ,
|01'13''40
|GAIA PALLARES VILADRICH,
|01'14''81
|DOAA HABJAOUI MOUSSA
|01'39''02
|ONA PLA LOMEÑA,
|01'46''85
|MARIA GAYA SALA,
|01'19''50
|PAPALLONA
|LLUNA TUGAS CASAMIQUELA,
|00'48''49
|PAULA TORRUELLA ALTARRIBA,
|00'51''00
|AINHOA FERNANDEZ BELLA,
|00'52''80
|AINHOA MANAU
|00'57''75
|SALMA SAHLI, KHAZZAN
|00'59''50
|ARLET VITAL MADRUGA,
|01'00''09
|NURIA RAMONET COROMINAS,
|01'02''71
|IVET COLELL PACHECO,
|01'02''89
|ELSA JIMENEZ CAMPRUBI,
|01'03''07
|JULIA RENDE PELFORT,
|01'07''71
|ARAN CORBERA SOROLLA,
|01'08''43
|NEU AMILLS SOLE,
|01'08''65
|IVETTE BRAVO BALLESTEROS,
|01'09''37
|CLAUDIA MUNTADA VILASECA,
|01'11''46
|ARES SANCHEZ PUIGPINOS,
|01'11''85
|MONTSE OBIOLS PRAT,
|01'14''16
|XENIA SANTASUSANA FABREGA,
|01'15''83
|MARIA GAYA SALA,
|01'19''60
|SIRA ROMERO SOLA,
|01'19''75
|ESTEL PORREDON JOUNOU
|01'26''16
|LAIA RUIZ RODRIGUEZ,
|01'26''69
|DOAA HABJAOUI MOUSSA
|01'32''84
|CROL
|PAULA TORRUELLA ALTARRIBA,
|00'40''53
|LLUNA TUGAS CASAMIQUELA,
|00'40''65
|AINHOA MANAU
|00'42''99
|AINHOA FERNANDEZ BELLA,
|00'43''93
|NURIA RAMONET COROMINAS,
|00'47''37
|JULIA RENDE PELFORT,
|00'48''57
|IVET COLELL PACHECO,
|00'48''74
|ELSA JIMENEZ CAMPRUBI,
|00'50''40
|AINA CARDONA GARCIA,
|00'50''46
|NEU AMILLS SOLE,
|00'51''24
|ARAN CORBERA SOROLLA,
|00'53''72
|MARIA GAYA SALA,
|00'53''80
|IVETTE BRAVO BALLESTEROS,
|00'54''56
|ESTEL PORREDON JOUNOU
|00'54''66
|CLAUDIA MUNTADA VILASECA,
|00'54''76
|MONTSE OBIOLS PRAT,
|00'56''59
|XENIA SANTASUSANA FABREGA,
|00'56''74
|ARES SANCHEZ PUIGPINOS,
|00'59''75
|LAIA RUIZ RODRIGUEZ,
|01'00''50
|SIRA ROMERO SOLA,
|01'01''24
|GAIA PALLARES VILADRICH,
|01''08''13
|DOAA HABJAOUI MOUSSA
|01'08''60
|MONTSERRAT BAJONA SEMIS,
|01'17''57
|INFANTILS MASCULÍ 2010-2009
|ESQUENA
|ARNAU CASES URRACA,
|01'36''00
|EDGAR MINA INFANTE,
|01'41''99
|ZENO PALLARES VILADRICH,
|01'47''80
|PAU JOVAL VILANOVA,
|01'58''15
|BRAÇA
|ARNAU CASES URRACA,
|01'48''29
|ZENO PALLARES VILADRICH,
|01'55'06
|PAU JOVAL VILANOVA,
|02'02''41
|EDGAR MINA INFANTE,
|02'05''75
|PAPALLONA
|ARNAU CASES URRACA,
|01'42''42
|EDGAR MINA INFANTE,
|01'54''55
|ZENO PALLARES VILADRICH,
|02'01''94
|PAU JOVAL VILANOVA,
|02'06''75
|CROL
|ARNAU CASES URRACA,
|01'26''68
|ZENO PALLARES VILADRICH,
|01'32''80
|PAU JOVAL VILANOVA,
|01'38''86
|INFANTILS FEMENÍ 2010-2009
|ESQUENA
|ANDREA MANZANO CAMPOS,
|01'45''93
|ELENA BIANCA BRINZEA,
|01'57''00
|Anthonella Sofia Garcia Abreu
|02'12''77
|ANASTASIA A. BOTA MOICEANU,
|02'30''99
|NOUR CHAOUIKA ANOUONO
|02'42''30
|Núria Esquius Garcia
|02'52''88
|Sara Bouchlaghem Boukhiriss
|03'45''82
|BRAÇA
|ANDREA MANZANO CAMPOS,
|02'04''70
|ELENA BIANCA BRINZEA,
|02'07''40
|Núria Esquius Garcia
|02'30''79
|ANASTASIA A. BOTA MOICEANU,
|02'33''62
|NOUR CHAOUIKA ANOUONO
|02'38''80
|Anthonella Sofia Garcia Abreu
|02'43''55
|Sara Bouchlaghem Boukhiriss
|03'28''63
|PAPALLONA
|ANDREA MANZANO CAMPOS,
|02'02''30
|ELENA BIANCA BRINZEA,
|02'20''40
|CROL
|ANDREA MANZANO CAMPOS,
|01'34''06
|ELENA BIANCA BRINZEA,
|01''35''90
|ANASTASIA A. BOTA MOICEANU,
|02'04''52
|NOUR CHAOUIKA ANOUONO
|02'16''90
|CADETS MASCULÍ 2008-2007
|ESQUENA
|GUILLEM SANCES MAS,
|01'21''52
|ANDREU VALERO FONT,
|01'30''99
|JOAN JOVAL VILANOVA,
|01'42''94
|Juan Pedro Pujantell Gonzalez
|01'58''19
|DAVID CLOTET CAMPS,
|02'05''78
|JOAN ANGRILL LLORENS,
|02'10''41
|JORDI MONTANYA NOVAS,
|02'40''97
|BRAÇA
|ANDREU VALERO FONT,
|01'31''64
|GUILLEM SANCES MAS,
|01'34''20
|JOAN JOVAL VILANOVA,
|01'44''31
|DAVID CLOTET CAMPS,
|02'13''84
|Juan Pedro Pujantell Gonzalez
|02'20''75
|JORDI MONTANYA NOVAS,
|02'38''94
|PAPALLONA
|GUILLEM SANCES MAS,
|01'32''53
|ANDREU VALERO FONT,
|01'37''02
|JOAN JOVAL VILANOVA,
|01'55''12
|DAVID CLOTET CAMPS,
|02'07''68
|JORDI MONTANYA NOVAS,
|02'24''81
|Juan Pedro Pujantell Gonzalez
|03'01''94
|CROL
|GUILLEM SANCES MAS,
|01'14''88
|ANDREU VALERO FONT,
|01'16''38
|JOAN JOVAL VILANOVA,
|01'21''31
|Juan Pedro Pujantell Gonzalez
|01'34''35
|DAVID CLOTET CAMPS,
|01'38''50
|JORDI MONTANYA NOVAS,
|01'51''28
|CADETS FEMENÍ 2008-2007
|ESQUENA
|MAR VALERO FONT,
|01'31''25
|EVA KRAVETS,
|01'32''43
|JULIA MOLINER MONTANER,
|01'33''41
|DELIA BAJONA GOGANCEA,
|01'40''62
|BRUNA CARRERA JOUNOU,
|01'41''53
|MARTINA SALAS RIBALTA,
|01'41''63
|BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ,
|01'45''25
|CLAUDIA LLAVALL GONZALEZ,
|02'38''15
|Kaoutar Guettaf Jebor
|03''00''94
|BRAÇA
|MAR VALERO FONT,
|01'36''33
|JULIA MOLINER MONTANER,
|01'44''40
|MARTINA SALAS RIBALTA,
|01'48''00
|BRUNA CARRERA JOUNOU,
|01'53''68
|DELIA BAJONA GOGANCEA,
|01'55''56
|BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ,
|02'00''80
|EVA KRAVETS,
|02'06''25
|CLAUDIA LLAVALL GONZALEZ
|02'55''81
|Kaoutar Guettaf Jebor
|03'40''50
|PAPALLONA
|MAR VALERO FONT,
|01'47''21
|JULIA MOLINER MONTANER,
|01'48''00
|DELIA BAJONA GOGANCEA,
|01'49''56
|BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ,
|01'55''78
|EVA KRAVETS,
|01'58''05
|BRUNA CARRERA JOUNOU,
|02'14''43
|CROL
|JULIA MOLINER MONTANER,
|01'17''18
|EVA KRAVETS,
|01'23''36
|MAR VALERO FONT,
|01'24''63
|BRUNA CARRERA JOUNOU,
|01'28''36
|BERTA BAUTISTA LUPIAÑEZ,
|01'29''68
|DELIA BAJONA GOGANCEA,
|01'30''80
|MARTINA SALAS RIBALTA,
|01'37''65
|CLAUDIA LLAVALL GONZALEZ,
|02'07''49
|Kaoutar Guettaf Jebor
|02'42''20
|JUVENILS MASCULÍ 2006-2005
|ESQUENA
|ALBERT OLIVA CABRERA,
|01'25''74
|CARLES FEIXAS VILA,
|01'31''68
|LLUC JANÉ JOLONCH
|01'38''75
|PAU SERRA GARCIA,
|01'45''84
|BRAÇA
|ALBERT OLIVA CABRERA,
|01'27''40
|LLUC JANÉ JOLONCH
|01'39''62
|CARLES FEIXAS VILA,
|01'42''70
|PAU SERRA GARCIA,
|01'49''18
|PAPALLONA
|ALBERT OLIVA CABRERA,
|01'25''08
|LLUC JANÉ JOLONCH
|01'38''25
|CROL
|ALBERT OLIVA CABRERA,
|01'09''43
|LLUC JANÉ JOLONCH
|01'16''40
|JUVENILS FEMENÍ 2006-2005
|ESQUENA
|JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA,
|01'42''35
|NOELIA RUIZ SEGUES,
|01'55''78
|NATALIA LENCINAS FERNANDEZ,
|01'58''02
|BRAÇA
|JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA,
|01'44''84
|NOELIA RUIZ SEGUES,
|01'55''78
|NATALIA LENCINAS FERNANDEZ,
|02'00''10
|ELNA PLANAS ESCOLIES,
|02'06''06
|PAPALLONA
|NATALIA LENCINAS FERNANDEZ,
|01'39''71
|NOELIA RUIZ SEGUES,
|01'43''28
|JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA,
|01'43''61
|CROL
|NOELIA RUIZ SEGUES,
|01'22''24
|JÚLIA BONVEHI TESTAGORDA,
|01'23''94
|NATALIA LENCINAS FERNANDEZ,
|01'25''90
|ELNA PLANAS ESCOLIES,
|01'40''25