Ja està a punt la 10a. Caminada al municipi de Pinell que es celebrarà el proper diumenge 23 d’abril . Aquest any el recorregut passarà per lesobagues de Madrona, un circuit circular de 12 km. amb sortida i arribada a la parròquia de Madrona. Durant el recorregut hi haurà controlsd’avituallament i esmorzar. A l’acabar es podrà visitar l’església barroca de St. Pere de Madrona.Us hi esperem!!!