Onzena jornada de la lliga catalana de bitlles

Toni Márquez reben l’acreditació del 90 aconseguit a la partida contra el Ponts

de la 1a divisió Catalana de Bitlles. El B d’Olius tenia un compromís important amb el desplaçament a Miralcamp on tots dos equips esjugaven allunyar-se de la cua de la classificació. Els oliuencs han complert l’objectiu sumant els quatre punts en joc amb dos partides molt bones, la primera per sobre dels 300 punts.. La primera partida ha estat tan igualada que els dos tiradors finals, Toni Márquez i Àngel Alonso Jr. han fet un ple cadascú per deixar tot plegat en un repartiment molt just dels punts. A la segona, l’Olius a no ha deixat opció i des del primer moment ha marcat distàncies amb una partida molt complerta i finalitzant amb la millor puntuació aconseguida fins ara per Olius, 322 punts inclòs un 90 del Toni Márquez. Quan resten 3 jornades, la situació es bona per Olius A que pot assolir la 2a posició que dona pas al campionat de Catalunya ique obliga a descendir a 2a divisió.Per una altra bandavan disputar la penúltima jornada de la Lliga Infantil Catalana amb bons resultats. L’equip A es virtual campió de Catalunya i el B es segon amb un lleuger avantatge sobre l’equip de Tordera, La Penya del Bistec amb els que es jugaran els dos llocs de podi restants a la darrera jornada del dia 30 d’abril a La Sénia (Montsià)