​Fills, sí o no?

El problema demogràfic mundial impacta directament i malaurada en la presa d’aquesta decisió.La població mundial estàLa tendència de les dones a tenir menys fills és més dràstica del que s’esperava. I l’empoderament femení, tan lent però indispensable per a les dones, també està tenint conseqüències demogràfiques: neixen menys fills.Un estudi del 2017 deia que una de les maneres més eficaces deera reduir el número del fills. El planeta no podria donar l’abast a tanta població. I moltes parelles ja havien decidit conscientment no tenir fills per ajudar a la causa.En aquests moments, però, és tanel declivi poblacional, que els experts ja diuen que no cal fer aquest sacrifici; sinó ajudar per aconseguir el contrari.. L’Índia va pel camí. I cada vegada, la població està més envellida. Com assegurar un final digne als vells si no hi ha criatures?, diu que els països desenvolupats han passat molt ràpid de tenir una mitjana de sis fills, a dos. Certament: a casa érem set germans i jo he tingut dos fills.explica que el nombre clau és el 2.1, que es considera la taxa de reposició. Per sobre d’aquest nombre, es creix; per sota, es decreix.I ara, la caiguda sostinguda d’aquesta xifra ja afecta el setanta per cent dels països.Exceptuant Oceania i Àfrica,. A Corea del Sud les dones estan fent la «vaga de naixements».nascudes a finals dels anys setanta ja no tindrà cap fill. Algunes per problemes de infertilitat biològica però d’altres per no voler tenir-ne. Les principals causes són: no trobar la parella adequada i no tenir les condicions econòmiques i laborals necessàries.Les dones no deixen de tenir fills perquè no els vingui de gust. El problema és la societat que maltracta les dones que en tenen.per poder tirar endavantla maternitat. Suècia, a finals dels setanta va aconseguir recuperar la taxa del 2.1 imposant baixes de natalitat remunerades durant nou mesos. I amb tot, ha tornat a decréixer. Hi ha països que han fet lleis per impedir que les dones mares no tinguin penalitzacions laborals.Amb tot, s’ha evidenciat que un altre problema de fons:. I moltes dones veuen un risc familiar tenir un segon fill.I és que si volem fills perquè els necessitem, no hem de responsabilitzar les dones de les davallades demogràfiques; elles són les víctimes per la manca d’allò que és tan imprescindible. I els principals culpables són les parelles i la societat.