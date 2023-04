​ERC Solsona presenta un equip que vincula experiència, diversitat, proximitat i reptes renovats

La candidata a l’alcaldia,, ha anunciat una candidatura transversal formada per persones d’àmbits diversos, que destaquen per la dedicació i el compromís amb la ciutat des de diferents esferes, especialment l’associativa. La líder republicana ho ha fet aquest passat diumenge al bar solsoní El Casal gestionat per l’associació Amisol, on també s’ha dut a terme una“Formem un equip valent, qualificat i preparat per entomar nous reptes”, ha expressat Gisbert, que subratlla que el propòsit principal és. La llista presentada és íntegrament paritària i disposa d’un nombre considerable de membres independents.Pel que fa als actuals regidors del consistori solsoní,se situen en la segona i quarta posició, respectivament, mentre quetanquen la llista ocupant l’onzè i el dotzè lloc. L’exbatllen’és el número tretze.Esquerra Solsona també incorporai, alhora, coneixedores de les realitats de Solsona “des de perspectives principalment socials, culturals, esportives, econòmiques i mediambientals”, ha matisat la cap de llista. Si bé algunes figures s’han anat esgranant al llarg d’aquests últims mesos, en aquest acte la formació republicana ha revelat la resta d’integrants. Als perfils coneguts de(Solsona, 1995),(Solsona, 1999),(Solsona, 1969) i(Solsona, 1986), s’hi afegeixen(Solsona, 1970),(Solsona, 1997) i(Berga, 1979). Així mateix,z (Solsona, 1967),(Solsona, 1971) i(Llardecans, 1948) en són els suplents.“És una sort poder-se envoltar de persones competents i dialogants. Ens caracteritza l’ànim continu de millora. Tots, per damunt de tot, són bones persones i treballadores. No tinc cap dubte que amb aquest equip podem arribar molt lluny”, ha asseverat l’alcaldable. D’aquesta manera, el grup municipal vol donar, però dotant-lo de reptes i idees renovades que transmetin frescor, criteri i inclusió. En aquest sentit, Parcerisa, que farà tàndem amb Gisbert, ha declarat que “no volem deixar ningú enrere, per això és cabdal fer de la diversitat del grup un mirall on solsonines i solsonins s’hi puguin veure reflectits i completament representats”.Graduada en Treball Social i directora del servei de primera acollida i atenció integral a Solsona, Maria Moumen ocupa el tercer lloc de la llista. La segueixen Ramon Montaner i Esther Espluga, periodista de professió i, actualment, tècnica de projectes en el tercer sector. El número sis correspon a l’estudiant en Enginyeria Mecànica i delineant industrial, Agustí Alcázar, que es converteix en el membre més juvenil de la candidatura. La setena posició l’ocupa Anna Seuba, educadora social amb una àmplia formació en els àmbits de la discapacitat intel·lectual i la salut mental, així com codirectora i formadora del Centre d’Esquí La Bòfia. Completen l’equip republicà Dolors Vilardell, Víctor Vázquez, Cristina Bernardo, Ramon Xandri, Isabel Roca, David Rodríguez, Maribel Fernández, Josep Torramorell i Maria Àngels Pinyol.En termes programàtics,. “Les persones en són la prioritat; el progrés, l’aliat; la cura en els detalls, la mirada, i el govern obert, l’eina”, ha detallat Gisbert. En aquest sentit, la formació defensa la cohesió social, la sostenibilitat, l’acompanyament al teixit comercial i empresarial a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, així com el foment de l’accés a l’habitatge.Són conceptes que es tradueixen en actuacions concretes, com araa través d’ajudes més adequades a les seves condicions de residència, per citar-ne alguns exemples. “Tot plegat passa pel sedàs de la proximitat; sense els altres no som ni podem ser”, admet la candidata republicana.Amb la recollida de propostes i necessitats ciutadanes a través de la dinàmica celebrada en el marc de l’acte de presentació, ERC Solsonai encara els darrers mesos de campanya amb l’ambició de revalidar l’alcaldia i mantenir el feu que conserva des del 2007.