Empat boig

Fitxa tècnica del CF Solsona:

Els solsonins es desplaçaven aquest diumenge passat fins al barri de Pardinyes de Lleida per disputar la. Els dos equips, ja salvats, inauguraven el renovat camp del CF Pardinyes.Els primers atacs eren dels solsonins, mitjançant accions per banda que no acabaven ambencert, fins que l’al minut 6 es plantava sol contra el porter i aquest cometia unpenal clar. Fou elqui transformà el tir des dels onze metre. Els nostres ja s’avançaven amb un 0 a 1.A partir del gol solsoní, pràcticament tot el joc era dels solsonins, amb accions clares senseencerts deli de l’Hug, a excepció d’un contracop aïllat on intervingué el porterestirant-se per evitar el gol dels locals.En el minut 18, després d’una recuperació dels locals a zona mitjana, enllaçaren una jugadaràpida i Omar feia l’empat a un. En aquell moment era injust l’empat pel que es veia en elterreny de joc.Tot i el gol, els solsonins continuaven fent bones transicions per banda i elamb un fort xut, en el minut 27, tornava a posar per davant als solsonins. Poc temps després era l’Hug qui feia gol, després de batre el porter local amb un bon xut.Després del descans, els solsonins es tornaven a imposar amb força sobre el camp lleidatà i es demostrava amb un gol deli de l’Hug per segona vegada, després que els locals deixessin molts espais entre els defensors i els migcampistes, fet que permetia un millor joc dels escapulats.Amb l’1 a 5, al minut 70, semblava que el partit ja estava encarrilat i els tres punts se n’anaven cap a Solsona, però no fou així. El davanter local, Romero, feu un molt bon xut després d’un gran control, que el porter solsoní no va poder evitar que es convertís en gol.El partit, a partir del minut 80 es tornà completament boig. Anades i tornades que estransformaven en ocasions clares per a ambdós equips o bé amb gols. El davanter localRomero hi tornava per fer el tercer dels locals i al cap de cinc muntss’estrenà com a golejador del primer equip després d’una passada de Guiu.Després del reinici del joc degut al gol, però, l’àrbitre xiulàdesprés que el Xabi el provoqués. Romero tornava a marcar i endossava el tercer gol.Ja en eles consumava la ra l’èpica; primer amb mala sort, en Roger Carrasco, jugador juvenil que debutava conjuntament amb l’Àlex Estany en l’equip solsoní, es feia un gol en pròpia després d’un córner i al minut 94 una pilota centrada a l’àrea solsonina acabà amb la rematada de Diallo, per fer l’empat a sis gols en un partit totalment atípic i sonat.Titulars: Xabi Rodríguez, Adrià Barniol, Sergi Vendrell, Roger Ribera, Guiu Montaner, Hug Plans, Aniol Serra, Brian Maarouf, Dídac Espuga, Àlex Garcia i Gerard Baliellas.Suplents: Dani Soria, Marc Colillas (70’), Ignasi Ballarà, Roger Carrasco (63’), Alpha Ibrahima (80’) i Àlex Estany (63’).Gols: Brian (6’, p.), Guiu (27’), Hug (37’ i 58’), Roger Ribera (52’) i Alpha (85’).Targetes Grogues: Brian (42’), Sergi (73’) i Xabi (87’).Entrenadors: Eduard San José i David Jaray.Auxiliar fisioterapeuta: Joan AlguéDelegat de l’equip: Pau Llàcer.