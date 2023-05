Arriben els nous bancs de formigó per a la Plaça del Camp

Tarros de formigo

Per Tato el 2 de maig de 2023 a les 10:45 2 0

A l'hivern ens cadara el cul congelat, i si pateixes de mal d’esquena no et podras repenjar, tot un èxit, està clar què s’ha tirat al mes bàsic per una plaça tant emblemàtica com la del camp.