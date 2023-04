De cop i volta,ens trobem amb que s’ha aprovat la compra d’uns terrenys que han costat, atenció a la xifra, 800.000 €, una morterada de diners que ha sortit de les arques del Consell Comarcal i del Centre Sanitari mateix.D’un centre sanitari que, segons ens havien vingut dient, tot enganyant-nos, era deficitari, i quePerò en comptes de destinar aquest dineral a millorar l’actual equipament i a aportar el que pertocava als seus treballadors, ERC ha optat per una aposta incerta i gastar-lo en la compra d’uns terrenys en els quals, d’aquí uns anys (no sabem quants), potser, i només potser, s’hi construirà un CAP. I a sobre, un cop més, ens volen vendre fum amb allò de que primer són les persones i amb el bla bla bla de sempre: moltes paraules i pocs fets!No sé si sabeu que els nous CAP’s no disposen d’habitacions ni de base SEM, entre molts altres serveis que es presten avui al Centre Sanitari del Solsonès (vegeu taula adjunta).De fet, ara per ara aquest nou centre d’atenció primària és només una declaració d’intencions per part del Govern de la Generalitat (no oblidem que l’Escola del Vinyet, des que es va anunciar, ha tardat a entrar en funcionament... 14 anys!). Tenim el projecte de com serà aquest nou CAP? Serà com el d’Oliana, com el de Cardona? Ens hem de creure que aquesta declaració d’intencions arribarà a ser una realitat i que justifica que puguem gastar alegrement 800.000 €? I més quan fins ara se’ns deia que el centre sanitari era deficitari? Un despropòsit!Aquests 800.000 €,i a arribar a uns bons acords amb els professionals sanitaris? Una quantitat tan important, no hauria pogut servir per millorar les instal·lacions de l’actual centre, mentre esperàvem a tenir-ne un de nou?I basant-nos en una simple declaració d’intencions, podem gastar una pila de diners com aquesta sense cap informe que indiqui que aquest era el millor lloc? Un nou CAP al mig de la ciutat, i al costat d’una riera, si més no genera bastants dubtes. És normal que el Consell Comarcal pugui gastar sense més aquesta gran quantitat de diners, mentre que un pobre autònom, per presentar-se a un concurs del Consell per una quantitat irrisòria, hagi de presentar una quantitat descomunal de papers que fan avorrir de tot plegat?I encara una altra qüestió.Perquè aquesta pressa? Creiem que, amb només el suport de 10 dels 19 consellers comarcals, una decisió com aquesta necessita d’un consens molt més ampli.És aquesta la forma de fer d’ERC? I què se n’ha fet de la transparència i de la democràcia?I mentrestant...Als professionals sanitaris, als quals clarament s’ha enganyat, amb quina cara els mirareu, senyors del Consell i de l’Ajuntament de Solsona? Sou conscients, si teniu una mica de seny, de que traient-vos de sobre la gestió del Centre Sanitari perdrem serveis? I ja que va d’intencions, quan teniu previst que comenci aquesta pèrdua de prestacions, ara o quan arribi el nou CAP, si és que arriba?Senyores i senyors del Consell,No esteu a l’alçada. El Solsonès no es pot permetre tenir uns governants les decisions dels quals només serveixen per afectar en negatiu les persones del territori. No és bo per a la salut democràtica de la comarca, i encara menys, en aquest cas, per a la salut dels seus veïns i veïnes.En la següent taula podeu veure tots els serveis que actualment presta el Centre Sanitari del Solsonès, a més del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Donat que un CAP només presta els serveis d’atenció primària, pediatria, odontologia, llevadora, treball social, salut escolar i atenció continuada, la resta dels serveis que apareixen en el quadre són els que el Consell Comarcal, amb el suport de l’Ajuntament de Solsona, estan posant en perill. Així doncs, és una bona opció gastar 800.000 € per perdre serveis? Que cadascú valori...Des de Junts pel Solsonès i Junts per SolsonaUns serveis que, de cop i volta, podem perdre per culpa d’una gestió dolenta i irresponsable.