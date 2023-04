​Xerrada sobre Alimentació i emocions en l'etapa del climateri

Elorganitza una xerrada per ajudar a entendre els canvis corporals, hormonals i emocionals de les dones durant el climateri, i facilitar estratègies que potenciïn el benestar i l'autocura."Alimentació i emocions en l'etapa del climateri" és el títol de la xerrada que imparteixen el dia 20 a les 10 h a la biblioteca Carles Morató. Es tracta d'una sessió organitzada pel Centre Sanitari del Solsonès amb motiu dels actes del Dia Internacional de les Dones amb l'objectiu d'ajudar a entendre com afecten les diferents fases del climateri (premanopausa, menopausa i postmenopausa) corporalment, hormonalment i emocionalment.Així mateix, s'hi facilitaran recursos per potenciar el benestar i l'autocura a través de l'alimentació i la salut emocional.