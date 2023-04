Els caçadors, preocupats per la manca de suport polític i la gestió dels gossos de caça

Dins els actes del, va tenir lloc una xerrada d’actualitat cinegètica que aplegà totes les societats de caçadors del Solsonès i algunes de la Segarra com Biosca i Torà que marxaran de la Segarra i passaran a formar part de la comarca del Solsonès i esdevindran així nous municipis de la Catalunya Central que com a tals hauran de tractar els tràmits administratius cinegètics amb els serveis territorials que actualment estan a Barcelona.Segons informa el diari, en aquesta xerrada, el cap comarcal al Solsonès de l'Agrupació de Pescadors i Caçadors de Catalunya (AGRUPCAT),, va fer una crida a la unitat del col·lectiu caçador amb l’objectiu de guanyar la partida als constants atacs que va rebent el col·lectiu des de diferents àmbits.Així mateix, el secretari d’Agrupcat,, va deixar constància de les dificultats que tenen els caçadors a causa de l’elevada burocràcia i a l’ofegament al qual estan sotmesos per les normes que els van posant.En el torn participatiu dels assistents, el tema estrella i preocupant va ser el delsUnànimement, va veure's una sensació de preocupació i que aboca al col·lectiu a buscar aliats i agafar forces per lluitar fins a aconseguir posar solució a aquesta qüestió.