​ftar: menjar, tradició i família a les nits de Ramadà

Miriam BarchilonPerMiriam Barchilon29 de maig de 2019L''iftar' és una oportunitat de fer un àpat amb la família, els amics i la comunitat. A la foto, musulmans trenquen el dejuni a Istanbul (Turquia). (Murad Sezer / Reuters)Els musulmans d'arreu del món trenquen el dejuni del mes del Ramadà cada nit amb l'iftar, un gran sopar de celebracióMenjar, beguda, tradició, família i celebració són sinònims d'iftar. Aquest sopar trenca el dejuni diari del mes islàmic del Ramadà, un dels cinc pilars fonamentals de l'islam.Després d'aproximadament 17 hores sense menjar ni beure per commemorar la primera revelació de l'Alcorà, el llibre sagrat de l'islam, els musulmans d'arreu del món esperen que es pongui el sol per gaudir d'aquest banquet.Depenent del país i del moment que es fa de nit, els musulmans gaudiran de l'àpat en hores diferents.Trencar el dejuni en famíliaDurant el Ramadà és important participar en la comunitat. L'iftar és una oportunitat per compartir la celebració amb familiars i amics i gaudir plegats d'aliments i plats típics. S'acostuma a trencar el dejuni amb dàtils, tal com es creu que ho feia el profeta Mahoma.Una gran varietat de receptes omplen les taules dels musulmans quan es pon el sol. Alguns plats varien depenent dels països. No obstant això, els fideus, l'arròs, els formatges, la mantega i els guisats amb verdures solen ser recurrents.La fruita, com les prunes, panses i dàtils, calma la gana i el cansament de seguida. Els aliments amb greixos vegetals reconstitueixen el cos, i les begudes sense sucre ni llet eliminen les toxines del dia. El cafè i el te ajuden a pair el tiberi gràcies a les virtuts diürètiques que posseeixen.És fonamental que el menjar sigui halal, és a dir, que segueixi les lleis islàmiques d'alimentació descrites a l'Alcorà. La taula acostuma a omplir-se d'abundants plats casolans. El menjar acostuma a ser ric en nutrients i calories per tal de recuperar forces.Plats per a tots els gustosLa harira és un plat emblemàtic i present a moltes taules durant l'iftar. És una sopa típica àrab feta amb pollastre, tomàquet, julivert, ceba i coriandre. De vegades s'hi afegeixen cigrons, llenties, fideus i ous.Les sfiges o fatai també ocupen un lloc predominant en aquest ampli desplegament gastronòmic. Són panadons farcits de carn o verdures, amanides amb una barreja de pebre i llimona.A més, com que el Ramadà coincideix amb l'estiu, el tabulé és força popular. Es tracta d'una amanida freda amb sèmola de blat, com el bulgur o el cuscús, a la qual s'afegeixen ceballots, julivert, menta i suc de llimona.No poden faltar els dolços, molt presents a la cuina àrab. Les creps o baghrires són unes de les postres més típiques d'aquesta època.També és típic el gataief, una massa fregida i banyada en almívar perfumada amb aigua de roses i farcida de nous, sucre, canyella o formatges. Una altra opció és el briwat, una pasta de full de forma triangular fregida i coberta amb aigua de flor de taronger, canyella, sucre i mantega, farcida d'ametlles.L'iftar sol acabar de matinada. Els creients es tornaran a llevar abans de la sortida del sol per tal de fer l'esmorzar o suhool i encarar així un nou dia de dejuni.