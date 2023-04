La comunitat romanesa de Solsona ha celebrat la Pasqua ortodoxa

El P. Sfarlea Dan-Aurelian dirigint-se als fidels Foto: Ramon Estany

L'església, decorada per l'ocasió, amb icones religioses i llaços amb els colors de la bandera de Romania Foto: Ramon Estany

Pregària a l'exterior de l'església Foto: Ramon Estany

Fidels, a la porta de l'església Foto: Ramon Estany

Avui els cristians ortodoxos celebren elper tot el món. Aquest any la Pasqua ortodoxa s'ha escaigut el 16 d'abril, una setmana després de la catòlica. La diferència en les dates es deu al fet que els ortodoxos celebren l'esdeveniment segons el calendari julià, mentre que els catòlics, segons el gregorià.A l'església del Cor de Maria, a Solsona aquesta festa ha estat celebrada amb intensitat, especialment aquesta nit, amb la particular. Molts cristians ortodoxos (més de dos-cents) s'han aplegat al temple catòlic. Hi han participat majoritàriament persones de Solsona i dels pobles veïns, com Berga i Sant Llorenç de Morunys, atès que els de Guissona, ja tenen la seva pròpia celebració a la vila segarrenca, i que l'altra celebració més propera a Solsona és a Manresa.Famílies senceres, infants, persones de totes les edats, han plasmat la seva gran devoció amb la pregària, la participació en els cants, i la seva pròpia litúrgia.Ha presidit la celebració el, per part de la comunitat greco-catòlica de Romania. Un dels moments centrals de la celebració és a l'inici, quan s'apaguen els llums del temple, i poc a poc, els fidels van encenent els ciris que porten a les mans, mentres l'oficiant avança pel passadís central del temple, cap a la sortida, seguit pels fidels. Un cop a fora, i només il·luminats pels ciris, canten amb joia, el fet de la Ressurrecció de Crist, amb l'aclamació(Crist ha ressucitat!)