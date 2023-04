​Francesc Conesa, bisbe de Solsona, a «Signes dels temps»

Mirar endavant

Aquest diumenge, a les 11.05, s'emetrà un nou capítol de "Signes dels temps". Fa un any queés el nou bisbe de la diòcesi de Solsona. Una diòcesi que va quedar dolguda per la sorprenent. S'han tancat les ferides?Nascut a Elx, el bisbe Francesc Conesa és doctor en Teologia i en Filosofia. Va serfins que el papa, amb celeritat, el va enviar a Solsona. El 12 de març del 2022 va prendre possessió del càrrec, en una cerimònia a la catedral de Solsona. El bisbe Conesa és el president de la Subcomissió de Relacions Interconfessionals i Diàleg interreligiós de la. I és, també, el president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears.Francesc Conesa va arribar al bisbat de Solsona en un moment delicat, però des del principiLa diòcesi de Solsona va quedar decebuda amb la polèmica renúncia de Xavier Novell, el seu antecessor. Una renúncia sense comiats, que va causar dolor a l'Església. Novell es va casar pel civil i és pare de dues criatures. S'han tancat les ferides? El bisbe Conesa creu que encara hi ha dolor. "Quan se'n va un pare hi ha dolor, i el bisbe és com el pare de la diòcesi. Hi ha hagut també molta maduresa en la gent d'aquí, que ho ha anat assumint. També hi va ajudar molt el bisbe, quan va ser l'administrador apostòlic. Jo des del principi del ministeri he volgut mirar endavant i no mirar enrere. En algun moment haurem de valorar el que ha passat i com hem reaccionat davant d'això. Una situació com aquesta a l'Església no es dona pràcticament mai", explica el bisbe Francesc.La comunitat diocesana de l'Església de Solsona té. La majoria dels capellans ja són grans i a Solsona hi ha la figura dels treballadors apostòlics, que els ajuden. Aquest any a la diòcesi, tenint en compte el Sínode, "hem treballat sobretot el tema de la sinodalitat. Això ens ha portat a enfortir els consells de les parròquies, perquè tinguin més força i més participació del laïcat".Respecte al sínode sobreque està en marxa a l'Església, afirma: "El papa diu que aquí tots som poble de Déu, tot som batejats i ens hem d'escoltar i escoltar junts la veu de Déu. És bo fer l'exercici que jo, com a bisbe, em posi al costat d'un laic o d'un diaca i discernir junts". També aposta per incrementar "la participació dels laics en els llocs d'autoritat a l'església, i de les dones especialment, perquè hi ha un desig, una demanda", afirma.El bisbe Conesa destaca tres coses importants del pontificat de Francesc. "Primer, una església en sortida, que surt, que no es tanca. Després, la misericòrdia, la tendresa, una església que acull. I la tercera és la sinodalitat. Una església que acull, que camina juntament, també, amb el que no creu".Valora que a l'Església "hi ha hagut un creixement en el camí de l'ecumenisme i el diàleg amb altres religions. Treballem per a formar els delegats i delegades i per establir taules de diàleg interconfessional i interreligiós", comenta el bisbe Francesc."Hi ha un projecte molt interessant, que vaig heretar del bisbe Antoni Vadell, que ens va deixar. És una altra manera de fer catequesi, introduir el misteri de Crist en espais de pregària, fer servir símbols. Un projecte que fa el Secretariat Interdiocesà de Catequesi"A l'agost un grup de joves de la diòcesi de Solsona anirà a la Jornada Mundial de la Joventut, que es farà a Lisboa. Una trobada on assistirà el papa Francesc. "És important que els joves se sentin protagonistes d'un canvi que ells poden aportar dins l'Església"."Signes dels temps" és un dels programes més veterans de TV3, amb 37 anys d'emissió. Actualment està dirigit i presentat per la periodista Montserrat Esteve Mallofré. Agustí Vila és el realitzador; Imma Segarra Leal, la productora; Joan Grané Terrades, l'ajudant de realització; Sílvia Rodríguez Morató és a la producció; Eulàlia Tort Brodó i Lourdes Rojas Planas a la redacció i Àngels Serres Créixams a la documentació.El programa vol ser un espai de reflexió obert i pròxim sobre l'actualitat de l'Església catòlica, amb protagonistes d'aquí i d'arreu del món que treballen per defensar els drets humans, la cultura de la pau i la no-violència, l'espiritualitat, la justícia social i la sostenibilitat del planeta. "Signes dels temps" tracta temes pròxims a la realitat quotidiana, tenint en compte els valors cristians, i posa en valor el sentit de la vida religiosa en una societat cada cop més secularitzada. A més, amplia la mirada cap a l'ecumenisme, el diàleg interreligiós i la saviesa de les tradicions.