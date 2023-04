​Xavier Vilaseca encapçalarà la candidatura d’Independents per Odèn

Tal com va avançar Solsona FM i ha confirmat, l’exregidor del PSC a l’Ajuntament de Solsona, Xavier Vilaseca, serà el cap de llista d’una formació d'. Aquesta formació tindria una certa vinculació amb la de Junts per Odèn que va concórrer a les eleccions del 2019 però amb gent nova.No en formen part ni el cap de llista d’aleshores i exalcalde, Andreu Alet, ni les persones del seu entorn. Segons ha explicat Xavier Vilaseca, es va reunir un grup d’una trentena de persones d’Odèn d’entre les quals es van fer votacions, una espècie de primàries, per decidir qui aniria al capdavant i a partir d’aquí es van acatar els resultats i s’ha configurat la candidatura. Vilaseca està vinculat a Odèn des de fa molts anys com a propietari d’una finca.Els eixos del seu programa electoral serandels diferents nuclis del municipi, que estan mal connectats per l’orografia del terreny. I un punt que caldrà treballar urgentment pel futur del municipi, són les infraestructures d'abastament i gestió de l'aigua. En concret, considera vital laLa candidatura d’no anirà vinculada a les sigles de cap partit si bé Vilaseca és conscient que caldrà arribar a acords per tenir representació al Consell Comarcal. Per part seva, assegura que hi ha tota la predisposició a arribar a una entesa.Políticament, per a Xavier Vilaseca és. Confessa que arran de l’1-O i el procési, tot i que manté la bona relació amb la gent del partit, no hi té cap vinculació política. També s'ha vist sorprés per la, a diferència del que costa trobar gent a ciutats com Solsona.