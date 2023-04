es presentarà la revistaa la sala Francesca de Llobera. Es farà un acte cultural relacionat amb l'article de Jordi Xandri, que parla de la restauració de l'orgue de la Catedral de Solsona.A més a més de l'esmentat article, en aquest número hi podrem trobar un estudi sobre elsde la Bòfia de la Valldan i de la Balma de les Cordes, tots dos situats al municipi d'Odèn.En un altre treball es dona notícia de diferents. Un altre tema tractat és el que fa referència a la fi de laal segle divuitè.A continuació, hi ha un article que, partint de l'estudi de, ens presenta diferents aspectes socials i econòmics de la Solsona contemporània.Finalment, podrem resseguir l'evolució de lades dels seus inicis fins a l'actualitat.Amb motiu d'escaure's l'edició del número 20, la imatge de la portada ha estat cedida pel mateix artista que va fer la portada del número 1, el solsoníDes de l'Arxiu Comarcal del Solsonès us convidem a assistir a aquest acte cultural.