Alba Masana, Max Sokhatsky i Eva Boixadera ocuparan del 8è al 10è lloc de la candidatura d’Elis Colell

ALBA MASANA MASANA · 24 anys

MAX SOKHATSKI · 34 anys

EVA BOIXADERA PLANA · 44 anys

Jove solsonina, que ha crescut a la partida de Santa Llúcia del Vinyet. És mestra especialitzada en educació emocional i l'atenció en la diversitat. Ha treballat com a mestra a l'Escola Arrels de Solsona.Durant els estius forma part de l’equip Cooperating Volunteers i es desplaça fins a Kènia i Uganda per exercir de voluntària en el món escolar, on també és coordinadora de recursos humans en programes d'hospital, orfenat, construcció, medi ambient i necessitats especials.Al llarg de la seva infància va participar en les activitats organitzades per diverses entitats de la ciutat; on va gaudir més anys va ser al Club Patinatge del Solsonès com a patinadora. És membre dels Espedrers; comparsa amb la qual va participar en un projecte local que vapromoure el desenvolupament del comerç local i va visibilitzar el col·lectiu LGTBI+.Després d'haver viscut fora de Solsona per motius de formació i laborals, afronta el repte ambiciós, amb el desig d'aportar a Solsona. Afirma queConclou amb el propòsit deOriginalment d’Ucraïna, va arribar a Solsona amb 15 anys d’edat. De formació és psicòleg especialitzat en el camp de les neurociències i de l’educació. Actualment treballa amb esportistes d’elit adolescents acompanyant-los en la seva trajectòria esportiva, acadèmica ipersonal.Ha participat en diferents iniciatives de caire educatiu i musical i ha coordinat projectes de voluntariat orientats als adolescents en contextos desfavorits i amb necessitats especials. És cofundador de “L’extra”, una cooperativa sense ànim de lucre que aposta per unametodología propia orientada als infants i joves per tal de desenvolupar i potenciar les seves competencies emocionals i d’aprenentatge en una societat on cada vegada més important posar l'èmfasi en la salut mental, entesa com a l’estat d’equilibri entre una persona i el seu entorn socio-cultural.Creu eni per això es presenta a la llista encapçalada per Elis Colell.Basant-se en la seva pròpia experiència personal vol aportar el seu granet de sorra pel que fa a l’arribada de refugiats d’Ucraïna a causa de la guerra. Coneix perfectament les necessitats que tenen ja que ha realitzat sessions de recolzament emocional per tal de procurar una acollida amable a les persones que per motius diversos han hagut de marxar dels seus països d’origen.Berguedana vinculada a Solsona des del 2000, fa 3 anys que viu a Solsona amb la Isa il’Ermessenda, la seva filla de 4 anys.És Enginyera Tècnica Industrial, té el Màster de Formació del Professorat i parla a més delcatalà i el castellà, l’anglès i l’alemany amb fluidesa i el rus amb un nivell bàsic. Hatreballat en empreses com Berguedana Solutions, Rius Comatex, Weelko Barcelona, Banco Mediolanum o Semen Cardona i actualment exerceix de professora de tecnologia a l’IES Serra de Noet de Berga.Forma part de l’AFA El Vinyet i és membre fundadora de la comparsa de la Flama il’Onada. Va formar part molts anys de la Coral Sant Bartomeu de Casserres i de la seva Junta.Es considera una persona polivalent i interessada en el què l’envolta, sempre ambganes d’aprendre coses noves i afrontar nous reptes, com el de la política. Té especialinterès viure en una ciutat amiga de les persones, sobretot del futur. Afirma que