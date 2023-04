​La plaça de Sant Roc acollirà una trobada de bestiari infantil el diumenge de la Fira

Trobada de bestiari infantil de la fira a la Plaça de Sant Roc

La família Caelles Solé de Solsona organitzen per la fira de Sant Isidre de Solsona (13 i 14 de maig) un seguit d'activitats amb motiu dels 25 anys de la primera trobada de gegantons de Sant Roc. La trobada la van organitzar 17 anys seguits amb molt d'exit.Aquesta trobada està oberta a tots els infants que tinguin elements folklòrics ja siguin comprats o fets a casa. A partir de les 11 del matí del diumenge 14 de maig es faran activitats paral·leles com acoloriment de dibuixos d’elements folklòrics de forma gratuïta. Se sortejaran regals entre els participants. D’altra banda, es podrà veure una exhibició del Drac Petit i dels Dracs Bessons de l’Associació d’Amics del Drac de la Geltrú i es farà un passacarrers. Entre tots els infants que prenguin part a la trobada de bestiari infantil del diumenge de la fira se sortejarà un ós.El diumenge, 14 de maig a les 11 del matí i a la Plaça de Sant Roc, el drac petit i els dracs BESSONS de la Geltrú faran una exhibició amb els seus 60 portadors i tabalers. Al passacarrers hi podrá participar tothom i no hi haurà petards de cap tipus, acabarà a L’AUDITORI de la sala Polivalent on hi ha l’exposicióque es podrá visitar els dies 12, 13, 14, 20 i 21 de maig.Per a la canalla de fins a 10 anys hi haurà l’oportunitat d’acolorir dibuixos d’elements folklòrics a la mateixa plaça de Sant Roc, d’11 a 12 del matí, coincidint amb l’exhibició de dracs de la Geltrú i la trobada de bestiari. Hi haurà tot el material necessari. És una activitat gratuïta, amb sorteig de regals entre els participants.