L'Orfeó Nova Solsona en concert al Kursaal de Manresa

El diumenge,, l’Orfeó Nova Solsona participarà a un concert al teatre Kursaal de Manresa que porta per títolEs tracta d’una iniciativa impulsada per la banda de lai vuit cors de la Catalunya Central sota la direcció de Dídac Mirallas.El programa està dedicat al músic neerlandès Jacob de Haan (1959), director i compositor conegut especialment com autor de música per a banda i de bandes sonores.A més de l’Orfeó, hi cantaran les següents corals: Capella de Música de la Seu (Manresa), Capella de Música de Burés (Castellvell i el Vilar), Coral de Salelles (Sant Salvador de Guardiola), Coral de Sant Bartomeu (Casserres), Cor Xera (Moià), Societat Coral la Violeta (Centelles) i Cor Lúpulus Emsembla (Manresa).Es poden obtenir entrades anticipades a través de la pàgina web del Kursaal.