​El Consell i el Centre Sanitari aproven l’adquisició d’un terreny per la ubicació d’un nou edifici pel Centre Sanitari

La Junta del Centre Sanitari del Solsonès i el Ple del Consell Comarcal del Solsonès han aprovat l’adquisició d’un terreny de 8.840,14 m2 situat a l’esquerra de la pujada del seminari per un import de 800.000 euros.En el, que es va signar entre el Consell Comarcal del Solsonès, SalutCatalunya Central, Servei Català de la Salut i Departament de Salut , detalla que, en un termini no superior a 6 anys des de la cessió dels terrenys d’acord amb el que establia el compromís comú adoptat, i per tal de disposar d’un nou equipament ja queEl mateix protocol estableix queper tal que pugui portar a terme la construcció d’aquest nou equipament. I segueix especificant que L’ús de l’actual edifici del Centre Sanitari del Solsonès i dels terrenys assenyalats en el paràgraf precedent revertiran de manera automàtica totalment o parcial al Consell Comarcal en el moment que deixin de ser destinats a les finalitats pels quals s’han cedit o els serveis deixin de ser gestionats per una entitat pública.Així doncs, l’adquisició del terreny, que s’ubica a pocs metres de l’actual Centre Sanitari delSolsonès,posant l’accent en els serveis i les persones.