La CUP critica que Esquerra es gasti 800.000 euros en un terreny pel nou hospital sense tenir encara cap projecte

Segons s'informa,de com serà l'equipament. I la CUP es pregunta, a què es deu aquesta urgència?Explica que, el cost total,Per fer la compra caldrà aprovar una modificació de crèdit, ja que la despesa no figurava en el pressupost. Aquest modificació no es farà efectiva fins pràcticament una setmana abans de les eleccions. Però segons l'acord amb l'ICS, un cop s'hagi traspassat la gestió del Centre Sanitari, el Consell té 6 anys per disposar d'un terreny on construir el nou centre. A més,i actualment només hi ha signat un protocol d'intencions no vinculant.La CUP ha detectat algunes. En primer lloc la parcel·la es compra sense un informe previ que és obligatori per adquisicions que excedeixin els 100.000€. A més,. D'altra banda, els informes tècnics que acompanyen l'expedient són molt poc concrets, de fet no hi ha cap dada tècnica que parli les característiques i els requeriments de nou centre sanitari (envergadura, accessos, aparcament...).Finalment,. Per un costat, hi ha la possibilitat que sigui necessari modificar el POUM. Per l'altre, segons consta al registre de la propietat, els actuals titulars no tenen inscrita la totalitat de la finca al seu nom.Des d'ApS-CUPCom es poden gastar 800.000€ sense cap mena de projecte que ho avali? Com es pot fer una compra així sense cap mena de procés negociat públic i transparent? Com s'actua d'aquesta manera a dos mesos de les eleccions municipals i condicionar futures decisions dels nous governs comarcals i municipals?Conclouen que "Així és com construeixen, prescindint de tots i totes, la Solsona que volen."