Les caramelles omplen un any més Solsona

Esbart Dansaire També Canta l'Ocellada Foto: Ramón Estany

L'Orfeó Nova Solsona Foto: Ramón Estany

La Cobla i l'Esbart Dansaire Foto: Ramón Estany

L'Esplai Riallera Foto: Ramón Estany

Els Trabucaires de Solsona Foto: Ramón Estany

L'alcaldessa Gisbert i el regidor Montaner, han rebut els caramellaires a l'ajuntament Foto: Ramón Estany

Ballant a l'Avinguda del Pont Foto: Ramón Estany

Ballant a la Plaça del Camp Foto: Ramón Estany

El Diumenge de Pasqua l'Orfeó Nova Solsona vam recórrer carrers i places de la ciutat per cantar caramelles. També hi era l'Esplai Riallera i l'Esbart Dansaire També Canta l'Ocellada amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Els Trabucaires es van afegir amb les seves galejades que anunciaven l'arribada de les colles.Des de l’Orfeó van interpretar dues caramelles de dos autors solsonins. Una americana de Ramon Pujol Llanes (1882-1949) que data de 1911 i una sardana de Joan Roure Jané (1921-1990). Cant de Primavera i La Pasqua de les Flors, respectivament.L'itinerari va sortir del Casal de Cultura on prèviament les colles vam esmorzar-hi. El recorregut va passar per la Casa de la Ciutat, la seu del Consell Comarcal o el Palau Episcopal. També es va visitar el Centre Sanitari i la Residència Hosp. Pere M. Colomés.