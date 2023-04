Vermut musical amb Berta Clapés per Sant Jordi

La cantautora, finalista del concurs "Cover" de TV3, presenta a Solsona el seu primer EP,en el marc d'un vermut musical per Sant Jordi.Aquesta jove sabadellenca cultiva el pop i el que s'anomena “bedroom pop”, un estil que fa referència a cançons autoproduïdes i als artistes independents.que fan referència al desamor, la ruptura d'una amistat, la nostàlgia i les relacions tòxiques, entre altres temes.El vermut musical és la proposta de Joventut Solsonina per celebrar Sant Jordi el. Hi col·laboren l'Ajuntament, Cal Poldo Xic i El Punxó.