La Comunitat Islàmica del Solsonès organitza un Iftar comunitari

La Comunitat Islàmica del Solsonès convida tothom a unaquest dissabte, 15 d'abril, a les 20 h a la plaça de l'U d'Octubre.L''iftar' és elcada vespre i aquesta convocatòria es concep com un espai de trobada obert a tota la ciutadania, sigui o no musulmana, per fomentar la convivència.Per facilitar l'organització d'aquest sopar i evitar el malbaratament de menjar, es demana inscripció prèvia abans de divendres indicant el nom i el nombre de persones que hi assistiran per WhatsApp 623036849.Ho organitza laamb la col·laboració de l', l'i el