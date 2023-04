​Solsona treu a concurs 20 llocs de treball per a les piscines municipals

Coordinador/a a partir del 12 de juny

Aquesta setmana s’han publicat totes les convocatòries de personal per cobrirConcretament, es tracta de 17 llocs de monitor/a amb una jornada de 21 hores setmanals, dos de taquiller/a amb una dedicació de 36,50 hores la setmana i una de coordinador/a de les activitats amb un contracte a temps parcial del 75 per cent de la jornada. Les persones que hi estiguin interessades poden presentar la sol·licitud de participació a aquests processos selectiusLes bases són pràcticament iguals que l’any passat, si bé la principal novetat és l’ampliació de l’oferta d’activitats una setmana més, fins al primer de setembre. Per a la contractació de monitors, tal com es va fer per primera vegada l’estiu passat, el personal sabrà les dates que treballarà abans d’obrir les instal·lacions, i no en funció del nombre d’inscripcions. Per això caldrà que els aspirants informin de la disponibilitat de setmanes per cobrir aquest servei, que es tindrà en compte juntament amb el resultat de la puntuació de la borsade treball. S’han ampliat el nombre de contractes per a aquelles setmanes d’estiu en què es registra més demanda.Les jornades s’ampliaran per atendre altres serveis, com el canguratge matinal, les classes dirigides de tarda o altres actes.Per optar a una d’aquestes places cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent, i en la fase de valoració de mèrits es tindrà en compte l’experiència professional com a monitor de lleure o esportiu del 2016 ençà i les titulacions associades a aquest àmbit. Tota la documentació sobre aquesta convocatòria es pot descarregar del web municipal, en l’apartat d’amb un contracte a temps parcial i un horari de dilluns a diumenge segons els torns establerts. Les tasques d’aquestes places consisteixen a atendre el públic, gestionar les inscripcions a les activitats i controlar l’accés a les instal·lacions, entre d’altres. En aquest cas, també cal disposar del graduat en educació secundària obligatòria i es valorarà l’experiència professional en tasques administratives o de recepcionista i formació complementària. Les bases completes i la documentació per concórrer-hi també estan penjades alPel que fa a la, està previst que comenci a treballar el 12 de juny fins al 3 de setembre a temps complet o parcial amb un mínim del 75 per cent de la jornada. Entre les seves funcions hi ha dissenyar i implementar el programa d’activitats, fer-ne el seguiment, redactar un informe d’incidències setmanal, coordinar els monitors, presentar la memòria d’activitats final i atendre els usuaris.En aquest cas, les persones aspirants han de tenir el títol de batxiller o tècnic equivalent i el diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil, el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure o el de tècnic/a d’animació sociocultural i turística. En la valoració de mèrits es tindrà en compte l’experiència professional com a monitor d’activitats de lleure i esportives i com a responsable d’activitats, així com altres formacions relacionades amb les funcions que s’han de cobrir.Tota la informació relativa a aquest procés es pot descarregar també del