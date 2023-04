​Espectacle familiar i un abonament per Sant Jordi, tot al Casino de Calaf

AquestL’obra narra la història de l’advocada Marinetti, una dona implacable i amargada que ha denunciat a gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, cau de la branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i, per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen. El jutge i el fiscal, incrèduls, escolten els testimonis. Mentrestant, l’Omar recorda com va haver de fugir d’un país en guerra i com va perdre els seus pares al mar, esperant tenir una oportunitat a la vida.A mé, per, l’entitat calafina ofereix un abonament especial pels tres espectacle de la setmana de la diada.En cas que es vulguin comprar les entrades per separat, pels dies 18 i 21 d’abril les entrades tenen un cost de 9 € per al públic en general i de 6 € per als socis; mentre que pel 22 d’abril, el cost de l’entrada és de 12 € per al públic en general i de 9 € per als socis.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’espectacle ‘Soc una nou’ és de 6 € per als socis i els infants de 3 a 12 anys i de 9 € per al públic en general.