Neix a Solsona FM L’Escó Jove, un programa per parlar de la implicació en política local d’aquest col·lectiu

Solsona FM continua aprofundint en laa través d’un nou espai. Porta per títoli parteix del plantejament dels seus conductors, Anna Montraveta i Marc Segués, “de parlar amb joves que es presenten que coneixem d’espais d’oci i buscar un espai de conversa per conèixer altres vessants de la seva vida així com el seu ideari polític i les seves motivacions per presentar-se”. Així, al programa els joves candidats parlen deTambé s’hi pot trobar una part de reflexió sobre els estereotips que hi ha al voltant dels joves i la política.i seguirà durant quatre setmanes. Hi prendran part representants d’ERC, Treballem per Solsona, Junts i la CUP.Tot i que també s’ha convidat a participar-hi les altres dues formacions que han confirmat que presentaran llista a Solsona el 28 de maig,. En el primer programa,Podrem sentir“L’escó jove” s’emetrà a Solsona FMgràcies a la col·laboració de Pau Vilaseca. Properament en penjarem els enllaços tant al web com a les xarxes socials de la ràdio.