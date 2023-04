​Un veí de Riner dóna valuosa documentació històrica a l'Ajuntament

Documentació històrica Riner

Documentació històrica de Riner

Documentació històrica Riner

L’Ajuntament de Riner ha rebut un important plec de documents històrics gràcies a una donació feta pel veí del municipi Josep Maria Xixons. El conjunt —encara per classificar i ordenar— aplegarelatius a temes de la hisenda municipal, correspondència institucional, el servei militar dels joves del municipi, documents de comptabilitat, arbitris, padrons, contribucions i impostos territorials urbans i rústics, a més d’actes municipals., espai on s’arxivarà la documentació, afirma que “es tracta d’una col·lecció molt completa de documentació municipal, que completarà el fons documental ja existent de l’Ajuntament de Riner”. Torner incideix especialment en l’importància de documents com les actes municipals, “que són un testimoni del dia a dia del territori, dels seus projectes, problemes i actuacions en general” i afegeix que la donació “ens ajudarà a coneixer molt millor la història de Riner”.De la seva banda,, ha dit que “a banda de mostrar l’agraiment més sincer de l’Ajuntament a Josep Maria Xixons per aquesta donació desinteressada, voldria animar tots aquells veïns i veïnes que guardin documents municipals d’interès i que desitgin dipositar-los en un espai que garanteixi la seva bona conservació, a fi que no es perdin, a cedir-los a l’Arxiu Comarcal, la qual cosa no deixa de ser una manera d’ajudar a preservar la nostra història”. Solà afirma que aquestes aportacions contribueixen a saber què passava a Riner fa un segle i mig però que, a més a més, “cal tenir clar que conèixer el passat és bàsic per poder afrontar amb garanties el futur”.La documentació estava. Sembla que aquest l’havia rebut del seu pare, Josep Xixons (popularment conegut com “Pepet de Cal Missé”) que havia estat secretari de la Cambra Agrària i que al seu torn l’havia rebut d’Isidre Besora de Cal Fonda, que va marxar del municipi. Malgrat aquest llarg periple i el pas del temps, i tot i que els paper no estaven emmagatzemats en un espai idoni, la documentació presenta un molt bon estat deconservació.Torner considera quemunicipal “s’explica perquè aleshores sovint no hi havia un edifici específic destinat a fer d’ajuntament, amb la qual cosa tampoc hi havia un arxiu municipal tal com l’entenem ara”. En definitiva, “es tracta d’una gran notícia pel patrimoni documental de Riner i, també, del Solsonès”.