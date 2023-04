​L’associació Fènix s'adhereix a la campanya «Posem‑li pebrots al càncer» 2023

Arriba la campanya solidàriaals establiments d’alimentació Condis.Els establiments «Condis» presenten, un any més, la campanya «Posem-li pebrots al càncer» posant a disposició dels clients,, amb la finalitat de despertar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia, difondre la tasca d’acompanyament que realitzen les entitats vinculades a la, com l’associació Fènix,i aconseguir, també, fons per a continuar desenvolupant els programes i serveis d’atenció a les persones afectades de càncer i als seus familiars o cuidadors., amb el desplegament de persones voluntàries per convidar als clients a participar-hi. Alhora inicia una campanya de foment a travès de les xarxes socials per reforçar el missatge.Participa-hi. La teva ajuda ens beneficia a tots!