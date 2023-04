VIDEO: Les Caramelles de Cardona responen així a la polèmica cançó del Carnaval de Solsona

Coi de solsonins, quin complexe teniu

Quina fixació, tu, quina obsessió

Si és Cardona, no és Barcelona,

I vosaltres sou, sou fenomenals

Sou cap comarcal

Venim un cop l'any, a veure el Carnaval

A nosaltres plim, riem, bevem, gaudim

No sou tan guais com, com per odiar-vos

per Festa Major, no tingueu pas por,

La darrera edició delserà recordada pel retorn a la normalitat i la gran participació de comparses i visitants, però també, on prèviament a la lectura del sermó es va cantar una versió de l’últim èxit de Shakira amb referències explícites a Cardona.Una lletra que no va agradar a molts cardonins ja que deien que aquest tema. La xarxa es va omplir de comentaris de denuncia i condemna barrejats amb insults racistes, masclistes, homòfobs i amenaces físiques greus. Fins i tot, la Junta del Carnaval va haver d'intervenir demanant que s’aturessin aquests atacs.Doncs, bé, a Cardona, s'ho han pres amb, com han explicat aAquest Diumenge de Pasqua, laque cada any per Pasqua fa, ha fet una peculiar versió del Bufi.Aquesta colla escull cançons conegudes i en canvia la lletra per temes d’actualitat amb mode d’humor. En aquest cas, van decidir que una estrofa anés dedicada a Solsona, amb música del Bufi, per donar resposta al vídeo de la noia cantant durant el carnaval de Solsona ficant-se amb Cardona.