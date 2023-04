Els Mossos van posar 3.291 multes de trànsit l'any 2022 al Solsonès

Informa NacióSolsona

Segons dades del, l'any passat al Solsonès es van interposar, però molt per sota de les 3.967 que es van tramitar el 2019, l'any abans de la pandèmia, que va registrar un mínim amb 1.910 a causa del confinament.El volum més gran de sancions correspon a les, lleugerament per sota de l'any passat (2.664).Han augmentat lleugerament les multes per alcohol i drogues (de 23 a 24), per ús de mòbil (de 12 a 17). Per distraccions, s'ha passat de 0 a 3 i per no utilitzar casc o cinturó de seguretat, s'ha passat de 38 a 70 multes.Les multes per altres motius (documentació, permisos...) han passat de 431 el 2021 a 566 el 2022.