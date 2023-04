​La Caminada de la Vall de Lord torna amb una gran participació

Control xocolata

Després de tres anys sense poder celebrar-se degut a la pandèmia, el passat Dissabte Sant es va celebrar laPer aquesta edició els organitzadors van recuperari que es va tenir que ajornar per culpa del covid-19. Malgrat aquests anys d’impàs, l’edició d’enguany va comptar amb les mateixes característiques i participació en que ens té acostumats eli que consisteixen en la recuperació de camins i llocs d’especial interès.Per aquesta edició, els participants,, varen poder descobrir paratges molt interessants i alguns d’ells molt poc coneguts, destacant l’església del Sisquer, el paratge deli l’amagada i desconegudaDurant el recorregut es van trobar, alguns a darrera hora es van moure del lloc previst atès que per culpa del risc d’incendi forestal no es va encendre cap tipus de foc. Destacar la gran col·laboració que tenen els organitzadors per part dels habitants de la Vall de Lord en en els diferents controls.La participació va ser de nouque van quedar satisfets de l’itinerari i de l’entorn.La Caminada de la Vall de Lord ja està plenament consolidada i es mostra com una activitat molt interessant per cada Dissabte Sant a la Vall de Lord.