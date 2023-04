Marc Malé obté el 3r lloc a la Volta a Peramola

Volta Peramola 10K, 3general 1er Veterà!!Última baixada amb pernil a l'esquena.El pernil ha quedat una mica arrebossat de fulles de roure i espècies varies🤣🤣Alguna caiguda inclosa!!!!Arrenca el Cadí Circuit Fer 2023 amb la Volta PeramolaLa primera cursa del calendari es disputarà aquest dissabte al matí, amb recorreguts de 25, 10 i 5 km. Inscripcions obertes per a les dues següents proves: la Berén-Sant Quiri i l'EscanyabocsEsports06/04/2023 10:15Aquest cap de setmana de Pasqua, entre moltes altres propostes, marca l'inici del Cadí Circuit Fer 2023. La lliga de curses de muntanya de l'Alt Urgell arrencarà dissabte al matí amb la celebració de la cinquena edició de la Volta Peramola.La primera sortida serà al matí (8.45 h) des de la plaça de Josep Roca, on prèviament es podrà recollir els dorsals. Amb l'objectiu d'afavorir al màxim possible la participació, enguany la cursa peramolina ofereix fins a tres distàncies diferents, a més de la cursa infantil.El recorregut principal és de 25 km, amb 1.600 metres de desnivell positiu. El temps màxim per completar-la serà de 5 hores, tot i que el control del quilòmetre 12 ja es tancarà al cap de 2 hores i 45 minuts. Els punts principals per on passaran els corredors són Cogul, Grau de Porta, el Coll de Mu, el Corb, Cortiuda, Sant Pou i la serra de Sant Honorat, amb un trajecte atractiu i ple de roques conglomerades, precipicis i boscos frondosos.La segona opció és la cursa de 10 km (amb 610 de D+), que començarà a les 9 del matí i arriba fins al Coll de Mu. I al cap d'un quart d'hora (9.15 h), sortirà la marxa més assequible: una caminada de 5 km i amb només 260 metres de D+, que arriba fins a Quatre Camins. Pel que fa a la VP Menuts, començarà més tard (9.45 h) i és per a infants de 4 a 10 anys, amb dues franges d'edat i una distància de 500 metres.Paral·lelament, ja estan obertes les inscripcions per a les dues següents curses del Cadí Circuit Fer: la Berén-Sant Quiri, que tindrà lloc d'aquí a tres setmanes (diumenge 30 d'abril), i l'Escanyabocs, que estarà inclosa un any més a l'esdeveniment anual d'esports de muntanya de la Seu d'Urgell, el 20 de maig. El tràmit es pot fer a través del portal web del Circuit Fer.Volta Peramola 2022 (Foto: Agnès Reig)