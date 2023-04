Una caminada de Divendres Sant a Solsona que compleix 38 anys

La caminada del 2022 Foto: Ramon Estany

La caminada del 2019

La caminada del 2018 Foto: Ramon Estany

La caminada del 2017 Foto: Ramon Estany

Recordem altres anys

Ja és una de les caminades organitzades per particulars més veterana del Solsonès. Aquest grup de solsonins i solsonines porten 38 anys quedant cada Divendres Sant per fer una passejada fins algun indret de la comarca. Només la pandèmia va trencar aquest bon costum. Aquest any són una trentena de participants, però han arribat a ser més de cincquyanta.Es tracta d'una retrobada anual d'amics i companys per fer una ruta fins a un racó assenyalat de la comarca i que es culmina amb un bon dinar. Per aquest any, el lloc triat ha estat el Santuari del Miracle.