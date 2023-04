El bisbe de Solsona compleix la tradició del Dijous Sant rentant els peus a nou fidels

Un moment del ritual que rememora quan Jesús va rentar els peus als deixebles Foto: Ramon Estany

Processó del Santíssim Foto: Ramon Estany

El bisbe davant el Monument, ubicat a l'altar de la Mercè Foto: Ramon Estany

Adoració davant el Monument Foto: Ramon Estany

Aquest dijous dia 6 d’abril es va iniciar el Tridu Pasqual a totes les esglésies i comunitats religioses de la Diòcesi de Solsona, amb laA la Catedral de Sta. Maria de Solsona va presidir la celebració vespertina el bisbe, concelebrada per Mn. Lluís Grifell, degà del Capítol Catedral i el rector de Solsona, Mn. Lluís Ruiz, i per alguns sacerdots de la ciutat. Va dirigir els cants, Benet Roigé acompanyat per Josep Maria Tripiana a l'orgue de la Capella del Claustre.Mons. Francescque "els misteris que s’esdevenen la nit de Dijous Sant només poden ser compresos des de l'amor. Aquesta n’és la clau, com l'evangelista Joan subratllava. Jesús sabia que era a prop l'hora de lliurar la seva vida i, abans d'afrontar el terrible suplici de la creu, va voler manifestar el seu amor a aquells qui un dia ho havien deixat tot per seguir-lo. “Ell, que sempre havia estimat als seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava”. Els va estimar completament, de manera incondicional. Amb el seu cor d'home els va transmetre l'immens amor que el Pare els tenia. Qui no ha estimat mai, no podrà entendre res del que passa aquesta nit santa, com tampoc qui no ha estat estimat."Tot seguit, el bisbetot recordant el gest que va tenir Jesucrist amb els apòstols la nit d el'Últim Sopar i per significar el servei i l’amor nou que va manar el Senyor.La celebració es va cloure amb laper l’interior de la Catedral fins al Monument, enguany ubicat a la capella de la Mercè, i la seva adoració devota.A la nit, recordant la pregària a l'hort de les Oliveres, alguns fidels es van aplegar en una Vetlla d'oració i adoració al Senyor, tot rellegint les paraules del Senyor i el Mestre al darrer sopar.