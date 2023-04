VIDEO: Torna la festa «Catxondeig Scatch» de Solsona

Un 1 d'octubre però de l'any 1978

Catxondeig Scatch



Fa poc més de 40 anys, un grup de jovent de Solsona, enlluernats per les grans festes que feien altres colles de la població de gent més gran, varen decidir muntar una Macro Festa per a tota la gent de la seva edat. És a dir: nascuts entre 1960 i 1963 aproximadament, més convidats personals.

Amb més il·lusió que destresa varen començar per escombrar i netejar un garatge de camions que hi havia al carrer del Carme, una travessia que hi ha al mig de la pujada de l'escorxador. Al darrere de la porta un "toldo" per evitar que cap raig de llum furtiu podés penetrar en aquell santuari de ball i festa. Aquella improvisada "boite" va anar adquirint formar, amb uns còmodes seients, que consistien en grupets de totxos coronats per un tauló, donant la possibilitat de poder seure entre ball i ball, o entre viatge i viatge a la barra. Foto: Arxiu RESOL

El local era estret i llarg, i els seients eren als laterals, deixant lliure la porta d'accés i la barra que es trobava a l'altra punta, junt amb una petita zona de disc joquei.

Devien rondar les cinc de la tarda (per aquelles èpoques les festes es feien els diumenges a la tarda) porters, barmans, disc joquei i demés organitzadors estaven preparats per a rebre el més d'un centenar de joves convidats. Va començar a petar la música a base de LP's o singles, que era el que es duia en aquell moment. El repertori molt variat i carregat de música identificable (Sirex, Supertramp, Santana, Elton John, Abba, Beegees, Queen, Boney M...) i barra lliure. I és que amb el donatiu de l'entrada, un preu molt mòdic, es tenia dret de barra lliure, a base de "cubates" de Giró de garrafa, amb cola o altres refrescos, cava, etc... El pastís commemoratiu, obra de la Pastisseria Barrera Foto: Arxiu RESOL

No hi va faltar tampoc el pastís.

Per la porta d'entrada i damunt d'un tauler de fusta va arribar el majestuós pastís de més d'un metre i mig de llarg, elaborat especialment per a l'ocasió, per la pastisseria Barrera, que duia la inscripció commemorativa.

Amb destresa professional els barmans el varen fer a trossets petits perqué tothom el pogués degustar i acte seguit, era l'hora del John Travolta i Grease.

L’any 1978 es va organitzard’entre 16 i 18 anys que va tenir molt de ressò, amb més d’un centenar de participants, que mai més es va tornar a repetir. Després d'un intent fallit per motiu de la pandèmia l'any 2020 de rememorar aquesta festa, enguany, es torna a convocar la celebració.Però no ho poden fer sense tots; la gràcia d'un retrobament és que hi siguin tots els que puguin dels que hi vàren ser.Cal que hi sigui el major nombre possible de gent.INSUFICIENT, hi ha temps per a inscriure's i per pagar, fins al 22 d'abril d'enguany, a cal Mano (foto Resol), a cal Meli (Amfer Assegurances), o a través d'un bizum al mateix Mano (636 10 62 98). Es prega puntualitat en la confirmació, malgrat que deixaran un petit espai fins a darrera hora pels dos de sempre, que tots sabem qui són, i no cal dir res més, però només dos. Per tant, si us plau, aneu esmolant l'eina que valdrà la pena.II Catxondeix Scatch