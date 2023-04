Èxit de participació a la caminada en motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física

En motiu del, el Centre Sanitari del Solsonès va organitzar dijous passat una caminada a Solsona que sortia del mateix Centre i anava fins a la Mare de la Font.Aquesta activitat anava, i pretenia conscienciar sobre la importància de l’activitat física i en combatre la vida sedentària. La sortida va ser al mateix Centre Sanitari, des d’on el grup d'una seixantena de persones inscrites a la caminada es dirigí cap a la Mare de la Font per la ribera, per tornar pel mateix trajecte. El recorregut, d’uns 5 quilòmetres de distància, tenia una dificultat tècnica fàcil i estava pensat per tal que el poguessin fer persones de totes les edats.A l’inici d’aquesta caminada, en la qual hi participà també personal sanitari del Centre Sanitari del Solsonès, s’oferí a tots els participants aigua i fruita.Aquesta activitat, en el marc del Dia Mundial de l’Activitat Física, tenia l’objectiu de promoure l'activitat física com a eina de salut i benestar, i estendre els efectes beneficiosos d’aquesta pràctica enfront del, un dels principals factors de risc de mort als països occidentals.