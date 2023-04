​La Passió Viva d'Oliana arriba a la 27a edició amb un esperit de consolidació després del «ressorgir» de la postpandèmia

Muntatge d'un dels quadres de la Passió Viva d'Oliana a l'entrada d'una casa del carrer Major, a prop de les escales de la Font on es feia tradicionalment i que ara estan en obres. Foto: Albert Lijarcio

El vestuari dels armats a punt per l'acte que es fa a Oliana en el marc de la Setmana Santa Foto: Albert Lijarcio

Oliana es prepara per celebrar, que l'any passat va "ressorgir" després d'una aturada de dos anys per la pandèmia i que ara es manté amb un esperit de consolidació de cara al futur.entre figurants i voluntaris, s'impliquen de forma directa en el muntatge, el qual es duu a terme en diferents espais del casc antic del municipi alturgellenc., tot i que el que es muntava a les escales de la Font, tancades per obres, s'ha traslladat al carrer Major. Una altra de les novetats és l'increment de la decoració en el recorregut, amb l'objectiu d'enllaçar millor cadascuna de les escenes.L'organitzador de la Passió Viva d'Oliana,, ha dit que una de les finalitats d'aquest espectacle és "obrir el poble a tothom". També ha posat en valor el fet que aquesta es faci, el que la situa com un element singular i original. A més, ha destacat que aquest acte s'encabeix en una rica oferta que ofereix el municipi per Setmana Santa, on també hi desfilen els armats i es fa la cantada de caramelles, gràcies a la col·laboració de voluntaris.Tot i tractar-se d'un recorregut obert,. Des d'allà, una banda ofereix un acompanyament durant tot el circuit, que inclou la representació de l'últim sopar, la pregària a l'hort de Getsemaní, la traïció de Judes, el camí cap al Calvari, el dolor de Maria amb Jesús i la mort en la creu, entre d'altres.