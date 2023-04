El Via Crucis de Solsona, a la Plaça Major Foto: Ramon Estany

Recorregut del Via Crucis solsoní

Imatges del Via Crucis de Solsona dels darrers anys

El solemne Via Crucis de Divendres Sant tornarà a sortir de la Catedral per recòrrer places i carrers del nucli antic de Solsona. És un dels actes religiosos més multitudinaris de la Setmana Santa a Solsona, que destaca pel silenci, només trencat per les oracions i el càntic pietòs que l'acompanya.que dirigit pel rector de Solsona acompanyat del Bisbe Francesc Conesa i els fidels, sortiran en processó pel carrer Sant Miquel cap a la Plaça Major, on es recitaran les primeres estacions d'aquesta rememoració de la passió i mort de Crist. Seguidament, la comitiva entrarà pel carrer Llobera fins a la Plaça de Sant Pere, on es recitaran més estacions. A continuació, prosseguiran fins a la Plaça de Sant Isidre i el portal del Carrer Castell, on es farà un altra parada.Del carrer Castell faran una darrera aturada a la Plaça de l'Ajuntament, per, finalment, tornar a baixar fins a la Plaça Major i Carrer Sant Miquel per tornar a la Catedral i finalitzar aquesta cerimònia.Imatges del