La revolució de les espardenyes de vetes: un calçat tradicional amb demanda mundial

Maria Carme Grifell a la seva peculiar botiga, a Solsona Foto: Nia Escolà

Amb espardenyes a dalt de l'escenari

Exportant calçat artesà a l'estranger

Tot el procés de fabricació de les espardenyes D'Spart es fa a mà Foto: Nia Escolà

Susanna Cuervas, de D'Spart, mentre fa l'encàrrec d'una espardenya per una núvia Foto: Nia Escolà

Solsona - La solsonina Maria Carme Grifell és la. Amb 70 anys, continua al capdavant de, un petit negoci ubicat al nucli antic de Solsona. Enveta espardenyes cada dia i ha vist, de primera mà,Símbol del folklore, d'espardenyes n'hi ha de molts tipus, des de les clàssiques fins a les modernes, amb taló o plataforma. I ara també calcen tot tipus de peus: des de pagesos i ramaders, fins a càrrecs polítics, artistes i nuvis. A Catalunya tan sols queden una dotzena d'artesans que les fan a mà i hi ha empreses que les exporten a França -un dels principals compradors-, però també als Estats Units, Mèxic o Japó.Duien espardenyes la classe ramadera, la pagesia i els obrers. A Solsona, per exemple, va convertir-se en un dels oficis més actius i s'hi van arribar a dedicar fins a 24 persones. A mitjans del segle XX, però, ja només n'hi quedaven quatre.Segons Grifell, "són les més elaborades, com més vetes, més elegants". A les solsonines s'hi cusen set vies per cada costat, i van des de davant fins a darrere, tapant la punta. L'artesana triga ben bé dues hores llargues de costura per tenir unes solsonines, el model més demandat, i assegura que no dona l'abast per servir tots els encàrrecs que li fan. També n'hi ha d'altres, com les de tres vetes o les de cinc vetes, que es fan més ràpid.recorda l'artista, que s'ha convertit en ambaixador de les espardenyes. Des dels seus inicis, les llueix a dalt de l'escenari durant els seus concerts. Ho fa perquè, admet, les troba "precioses", però també perquèi per "marcar la diferència" entre "el meu jo normal i aquell senyor que es diu Roger Mas i que canta durant dues hores".De la mateixa manera que quan puja a l'escenari les espardenyes li donen caràcter, Mas explica que, a vegades, quan li ha tocat fer un concert en què no està a gust i no el vol "signar", llavors puja i canta sense les espardenyes. "Però el 99% de les vegades les porto", bromeja.Va aprendre de l'últim espardenyer que quedava a la capital del Bages. "Primer envetant les espardenyes més clàssiques, i després ja vam anar evolucionant", explica.Al principi venien els models més clàssics, però després. "Ens han arribat a demanar moltíssimes coses, com per exemple una núvia que volia unes sabates pel casament amb unes puntes del vestit de núvia de la seva àvia", recorda."Allà es valora molt la nostra feina", assenyala Cuervas. A més, també han realitzat encàrrecs especials per països com l'Índia, Bèlgica o Grècia. En total, fabriquen unes 6.000 espardenyes l'any (500 al mes), unes xifra que van ajustant segons la demanda. La meitat de la seva facturació es concentra durant els mesos de primavera i estiu. "Ara comença a fer bon temps i comencen a haver-hi festes populars, passa carrers, funcions de teatre, i ens demanen calçat pel vestuari", explica.Cuervas defensa que l'espardenya "no s'ha deixat de portar mai", però araen aspectes com, per exemple, les alçades de taló. Empreses com aquesta asseguren que "hi ha molta feina" i preveuen que serà un sector que continuarà creixent.