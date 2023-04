El periodista Marc Segués condueix l'Espurna, el nou podcast d'Espurnes Barroques

El format

L'any passat, elva iniciar-se amb els, una eina digital que permet explicar la diversitat de propostes que programen, apropant-se amb una mica més de detall i coneixent alguns dels protagonistes que es trobaran a cada una de les activitats.Se n'ha redissenyat el format i, a banda, de ser també en àudio (disponible a múltiples plataformes –entre elles, Spotify i Apple Pòdcast–) s'ha plantejat en un format audiovisual que es publicararà alCada dimecres a la tarda, un nou capítol!A cada capítol (de màxim 25 minuts) se segueix la mateixa estructura: elfa una breu introducció i ens condueix cap a dues entrevistes a productors, músics, historiadors, arquitectes... Després s'hi enllacen 5 minuts de "la tertúlia d'experts", enregistrada a l'Ateneu Barcelonès i en la qual intervenen tres patrons de la Fundació Espurnes Barroques:. Ells ens conviden a obrir horitzons amb la seva mirada sàvia, dibuixant camins per a tots aquells que en vulgueu saber més. Finalment, per tancar cada capítol, en Marc Segués fa un "brindis amb la Barroka" amb el director del festival, en, que fa algunes recomanacions de propostes per a cada un dels caps de setmana.Ja pots veure el d'aquesta setmana, aquí: