L'ajuntament d'Organyà es ven una propietat del Pi de Sant Just rebuda en herència

Lapot reportar a l'ajuntament d'Organyà un important ingrès per a les arques municipals. I és que no és molt freqüent, que un consistori sigui beneficiari d'una herència, però així ha estat per a la vila pirinenca, quan el senyor Joan Rifà Ventura, veí d’Olius (el Solsonès) llegà en el seu dia tots els seus béns a l’Ajuntament d’Organyà, d’acord amb el testament atorgat davant de la notària de Solsona.El Certificat d’últimes voluntats del Ministeri de Justícia, acredità que el testament esmentat abans, era l’últim que va atorgar el finat. L’Ajuntament, doncs, va tramitar l’expedient administratiu d’acceptació d’herència.Els béns que passaren a propietat de l’ajuntament d’Organyà van ser els següents:que consta de planta baixa, garatge i serveis, de noranta-dos amb cinquanta metres quadrats, i planta primera, vivenda de vuitanta-u amb trenta, amb una terrassa d’onze amb vint, edificada sobre la parcel·la, que medeix siscents vuitanta-cinc metres quadrats.L’Ajuntament va encomanar una valoració de l’immobleLa naturalesa d’aquest bé és patrimonial, i l’Ajuntament vol procedir a la seva alienació a títol onerós, mitjançantEls motius que justifiquen aquesta proposta són els següents: Aquest immoble es troba situat al municipi d’Olius, a 52 Km del terme municipal d’Organyà. En aquesta ubicació l’Ajuntament no pot destinar el be a cap servei públic municipal ni a cap altra destinació d’interès per al municipi.A més,i per la seva ubicació (fora del terme municipal d’Organyà) és inadequada per a desenvolupar polítiques públiques d’habitatge per part d’aquest Ajuntament.Atès tot l’exposat, es considera convenient i beneficiosa per a l’Ajuntament i d’utilitat pública, l’alienació mitjançant subhasta pública, d'aquest habitatge, que surt. La data límit per presentar les propostes és el. Més informació i documentació a