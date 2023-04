​Erasmus+ a Viena de l'alumnat de CFGM de l'Escola Arrels II

A Humana Vintage què és una empresa dedicada a la venda de roba de segona mà

Alumnes de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Els alumnes fan fet les següents valoracions:

és un programa de laque potencia la realització de períodes de pràctiques ja siguin laborals o formatives, a l’estranger pels estudiants de cicles formatius, grau, màster o doctorats.Així doncs amb aquesta finalitatdels quals 5 cursen Cicles Formatius de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10) i 5 són d’Activitats Comercials (CM10), amb l’objectiu de beneficiar-se d’aquest programa ERASMUS+.Varen marxar amb autobús, acompanyats de professors de l’escola, cap a Viena el divendres dia 10 de març i varen arribar a Solsona, el dilluns dia 27 de març. Així doncs el fet d’anar-hi en autobús els va permetre en el viatge d’anada feri aprofitar per fer una visita de la ciutat, visitant el centre de la ciutat i la seva catedral Duomo di Milano. El motiu de realitzar el viatge en autobús fou que. La Unió Europea afavoreix els projectes amb mobilitat sostenible que prova d’estalviar viatges en avió més contaminants.Un cop a Viena i aposentats els alumnes als apartaments, es van distribuir en les empreses de pràctiques.es varen repartir en dues empreses empreses, concretament a Humana Vintage què és una empresa dedicada a la venda de roba de segona mà. Les pràctiques que varen realitzar en aquesta empresa foren d’atenció al client, elaborar aparadors, ordenar la botiga així com posar alarmes i les etiquetes a la roba. L’altra empresa va ser Schrankel, empresa dedicada a la comercialització d’una nevera intel·ligent per menjador d’oficina. Les tasques que s’han realitzat han estat de logística, prova de producte i registre comptable concretament conciliació bancaria.van estar en empreses relacionades amb les reparacions de maquinari i el suport a l’usuari. Concretament varen ser les empreses Microservice GmbH, Bentley PC-support, TendoTec i Computer Expert.Durant l’estada a Viena varen aprofitar el segon cap de setmana per fer unavisitant el nucli antic i el seu castell. També van aprofitar per a visitar el zoo.i varen tenir l’oportunitat de fer una mini visita turística realitzant el tradicional recorregut amb gondola pels seus canals i la visita a la Plaça de Sant Marco.. Ens ho hem passat molt bé tots junts. Hem après a conviure entre tots deixant apart les diferències de cadascú i hem après a fer vida sent els nostres propis responsables. Gràcies això hem après a ser independents i a madurar en aquest aspecte.Respecte els llocs de treball, no podem estar méspersones molt amables i molt atentes. Al principi la comunicació ens impedia expresar-nos com realment volíem, però al llarg dels dies ens vam sapiguer adaptar i sentir-nos com a casa.Realment m’ha ajudat aa la hora de parlar amb Anglès.i que recomanaria per als següents anys.L’any vinent volia fer un cicle formatiu de grau superior i em feia cosa haver de desplaçar-me a Barcelona. Amb aquestes pràctiquesi ja no dubto en fer-lo.