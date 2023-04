Organyà estrena el primer gegant amb el segell del Taller Casserras

El gegant, acabat, al Taller Foto: Taller Escultura Casserres

Moments d'elaboració del cap Foto: Taller Escultura Casserres

FITXA TÈCNICA:

Nom: Quimet

Mesures: 3,60 metres, 37 kg

Any: 2023

Constructor: Taller d’escultura Casserras

Entitat: Ajuntament d’Organyà

El primer gegant d’Organyà és diu Quimet, i duu el nom en homenatge a qui va ser el descobridor d’un dels més significatius documents literaris en la nostra llengua: “Les Homilies d’Organyà”: Joaquim Miret i Sans.Aquest gegant ha estat construït peli ha estat finançat per l’Ajuntament d’Organyà. Va ser presentat en públic l’1 d’abril de 2023, primera diada gegantera d’Organyà, acompanyat de multitud de gegants de les rodalies.La figura representa a, descobridor de “Les Homilies d’Organyà”.L'encàrrec de l'Ajuntament va ser clar des del principi.Joaquim Miret i Sans (1858-1919) fou un gran acadèmic i historiador, un dels fundadors de l'Institut d'Estudis Catalans. En la seva ja llunyana visita a la vila, descobrí les Homilies d'Organyà, uns pocs folis manuscrits considerats els més antics en català, situant Organyà com el bressol de la nostra llengua.Lo Quimet és un gegant executat segons la metodologia dels gegants tradicionals catalans.a imatge de les escasses fotografies del Joaquim, la figura és de cartró pedra, estucada amb coles orgàniques tradicionals. La pintura a l'oli i pigments, així com els ulls de vidre son alguns dels trets característics del taller solsoní. El cavallet és de fusta i amb els seus 3,6 metres, pesa 37 kilos.ha estat executada seguint les instruccions que ell mateix donà al seu sastre. A una mà i du les Homilies (les originals impreses, escalades a la mida del gegant), a l'altra un bastó de bambú, com els que havia dut. El clavell a la solapa de l'americana, les ulleres sense vares i el barret de palla pla acaben de donar versemblança històrica a la figura.