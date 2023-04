CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG A SANT LLORENÇ DE MORUNYS

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG I PLASMA A SOLSONA

PARC DE BOMBERS DE SOLSONA

Dilluns 20 de març començava l'equinocci de primavera i s'allargarà fins el dimecres 21 de juny, dia del solstici i moment en el qual s'iniciarà l'estiu.Com diu la dita popular LA PRIMAVERA, LA SANG ALTERA i us proposem per l'inici d'aquest nou període dues noves cites amb la vida.Les reserves de sang baixen considerablement durant Setmana Santa. El canvi d'hàbits i les vacances fan que la població s'acosti menys als punts de donació.Aquest fet coincideix, també, amb un major risc d'accidents de trànsit degut a l'increment de desplaçaments. El 30% de les donacions es fa servir per accidents, com aquests.Les plaquetes, un dels components que s'obté de les donacions de sang, les més afectades. Tenen la particularitat que caduquen en només 5 dies i que cal unir les donacions de quatre persones per fer la dosi necessària per a un pacient, habitualment malalts de càncer. Per això, és important mantenir les donacions al llarg de tot l'any i aconseguir-ne unes 1.100 cada dia.Col·labora en la jornada d'extracció, la Farmàcia Òptica M. Dolors Casas Pons de Sant Llorenç de Morunys.El Banc de Sang i Teixits conjuntament amb els Bombers de la Generalitat tornen a organitzar la campanya “Els Bombers i les Bomberes t'acompanyen a donar sang”, que enguany recupera l'ambient festiu, participatiu i social després de tres edicions marcades per les restriccions de la pandèmia. Enguany, el fil conductor de la jornada és la il·lusió, la il·lusió de tornar a celebrar.Aquesta serà la 9a edició de la campanya i Solsona s'hi adhereix per quart any consecutiu.El Parc de Bombers de Solsona, amenitzarà la jornada de recollida amb vàries activitats que es duran a terme al llarg de la tarda davant la mateixa Sala Polivalent (plaça de l'1 d'octubre). Recordeude recollida a donarsang.gencat.cat . Si us trobeu bé de salut, animeu-vos i participeu. Esperem veure-us! Gràcies!