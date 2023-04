Èxit del 4t Lord Escacs

L’edició en formata Sant Llorenç de Morunys ha comptat amb 28 participants.El matí de dissabte fou trepidant... En unes tres hores de joc, disputades prop d’un centenar de partides a 10 minuts per jugador finish!S'ha demostrat que a Sant Llorenç de Morunys hi hatant de nadius de la Vall de Lord com atret de foravilers, vinguts de Manresa, Coll de Nargó, la Seu d'Urgell, Sabadell i Andorra.Els guanyadors han estat: El guanyador absolut i de la categoria d'adults ha estat el En segona posició absolut i de categoria d'adults ha estat el S'ha emportat el premi de la tercera posició el El guanyador de la categoria Juvenil ha estat l' El guanyador de la categoria Infantil ha estat l' El guanyador de la categoria Aleví ha estat el El guanyador de la categoria Benjamí ha estat el El guanyador de la categoria Pre-benjamí ha estat elVolem felicitar especialment alque, amb només 9 anys, ha quedat onzè de laclassificació general i primer de totes les categories per sota de 18 anys!Els objectius han estat plenament assolits: passar-ho bé, jugar a escacs, fer amistats, iaprendre! Joc net i competitivitat alhora. I marxar amb ganes de la propera edició... Alhora que es fomenta el producte local de la vall.Moltes gràcies a tots els participants, espectadors, col·laboradors i patrocinadors per haver fet possible aquesta nova edició. Especialment, el club d'escacs l'Elefant de Solsona, l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, escola d’escacs Ajedrez José Ángel, forn artesà Cal Pascuet, Carnisseria xarcuteria Cal Ton, associació de jubilats i pensionistes L’Arcada, i els productors de la vall Poma de muntanya Biolord i formatgeria Valette.Va concloure el matí amb un dinar de germanor, on els membres del Club d'Escacs de la Seu d'Urgell i els del Club d’Escacs l’Elefant, així com altres aficionats van refermar vinclesd’amistat i idear ja futures col·laboracions.Trobareu més informació i detalls al webon ja s’ha obert capítol per al 5è Lord Escacs, l’estiu vinent!