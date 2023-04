Manu Guix, estrella convidada a l'entrega dels Premis Drac

Sant Jordi a Solsona és sinònim de, els premis de poesia i prosa en català per promoure i fomentar l'ús de la nostra llengua que convocai que enguany arriben a la quinzena edició.que es celebrarà el divendres 21 d'abril de 2023 a les 21h al Teatre Comarcal de Solsona.Aquest any després de la gala dels premis hom podrà gaudir de l'actuació "Una nit al piano" amb Manu Guix, compositor, director musical, intèrpret i actor català. Ha estat vinculat al programa de televisió Operación Triunfo des de la seva creació l'any 2001, i ha intervingut en totes les edicions del programa.Manu Guix ens presentarà, a veu i piano,de la seva trajectòria discogràfica combinat amb algunes versions de temes molt coneguts. Serà un concert de Manu Guix amb tota la seva essència i amb una proximitat que el converteix en una oportunitat única.Les entrades ja s'han posat a la venda per internet, a la plataformaals preus de:- entrada general: 12 euros- entrada socis/es d'Òmnium, persones jubilades i menors de 14 anys: 10 eurosTambé es vendran entrades 1 hora abans a taquilla.