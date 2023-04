Auba Decoració rep un guardó «pels seus 25 anys de trajectòria i la seva gran implicació amb el municipi de Riner»

A vegades una abella pot arribar a ser més dolça que la mateixa mel. Segurament aquest és el cas deel guardó lliurat per l’Ajuntament de Riner a l’empresai la seva gran implicació amb el municipi de Riner”. Aquest “dolç” reconeixement ha tingut lloc el proppassat 26 de març en el decurs de la Fira de la Mel, i els representants de la firma —en Jordi Sala, la Carme Planas i els fills, Marta i David— van rebre el guardó de mans de la coneguda cuinera, convidada d’honor de la fira.Auba Decoració ésespecialitzada en elaborar estructures i productes de decoració interior personalitzats i no estandarditzats, com són escales, baranes, llits, capçaleres de llits, taules, cadires, portes, finestres, etc. Disposen d’un triple taller (fusteria, ferro i pintura) que els hi permet crear tot tipus d’elements que combinen fusta, ferro i pintura.especialment de Catalunya però també de França, país al qual van adreçats el 20% dels seus encàrrecs. Es tracta de treballs personalitzats i de qualitat, “adaptats al mil·límetre a les necessitats, preferències i gustos del client”.“El reconeixement de L'Abella Rinerenca als vint-i-cinc anys com a empresa ens honora i ens il·lusiona, i alhora ens encoratja a seguir treballant com hem fet fins ara, amb constància i agraint la confiança de tants i tants clients al llarg dels anys”, ha afirmat Carme Planas en el decurs de l’acte de lliurament de L’Abella Rinerenca.L’alcalde de Riner, Joan Solà, ha afirmat de la seva banda que enguany el guardó està destinat “a una empresa, a una forma de fer i de ser, a unes persones que han nascut, viscut, crescut, creat la família i decidit instaurar la seva vida al municipi tot donant-li vida i aportant tot el que ha estat al seu abast a Freixinet i al municipi de Riner”.“amb el convenciment que una empresa es podia instaurar i créixer en un context rural com és el de Freixinet”, i ha lloat el fet d’haver-se reinventat a partir de la crisi del 2008 quan, ampliant la tasca original de construir i col·locar escales i baranes —en més de 2.000 cases de tot Catalunya— va saber evolucionar i “obrir nous horitzons tot fabricant i oferint nous serveis i productes únics, com poden ser mobles o taules”.“La taula de fusta de roure rinerenc d’aquesta Sala de Plens, les taules de fusta d’alzina que trobem a la resta de despatxos, les portes, el monument amb el nom de tots els alcaldes de Riner que hi ha davant l’Ajuntament són mostra de la bona feina, el bon gust i la implicació de l’Auba Decoració en la construcció de l’Ajuntament de Riner l’any 2013”, ha remarcat l’alcalde de Riner. “I com en la cuina de la Carme Ruscalleda, Auba Decoració fa els mobles a foc lent, considerant que passen més de 2 anys des que talla la fusta fins que entreguen el moble”, ha reblat l’alcalde.L’Abella Rinerenca éso que hagi aportat un suport important al municipi des de les administracions o des de qualsevol altre àmbit.amb 35 paradistes de productes artesans i de proximitat i una dotzena d’activitats paral·leles.